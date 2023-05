Segítség a sebészi eljárásokban

A nem megfelelően gyógyuló sebészi varrat nemcsak elnyújtja a gyógyulást, vagy épp meggátolja a műtét sikerét, hanem egyes esetekben akár a beteg halálát is okozhatja. Emiatt is nagy jelentőségű az, hogy a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatóinak olyan sebészi varratot sikerült kifejleszteniük, ami javítja és gyorsítja a sebgyógyulást. A fejlesztésről a Matter anyagtudományi folyóiratban számoltak be.

A módszer egy évezredes sebészeti módszer felújítása és modernizálása, korábban állati eredetű szálakból, például kérődzők vékonybelének tisztított kollagénszálaiból készült felszívódó varrat. Az ilyen típusú szálat hidrogéllel bevonva abba szenzorokat lehet ágyazni, amelyek észlelik a gyulladásos folyamatokat (ez gátolja a seb összeforrását), és emellett valamilyen hatóanyagot, például monoklonális antitesteket is el lehet benne helyezni, ami helyben hat. Arra is lehetőség van, hogy olyan élő sejteket ágyazzanak e hidrogélbe, ami helyben termelne és bocsátana ki valamilyen gyógyhatású molekulát.

A kutatók bíznak benne, hogy például a Crohn-betegség miatt bélszakasz-eltávolításon átesettek számára jelent majd elsősorban jobb gyógyulási esélyt, de a módszert másféle sebészi eljárásokhoz is lehet majd használni.

A Crohn-betegek esetében a kóros folyamatokban súlyosan érintett bélszakaszokat kimetszik, majd a két, még megfelelő állapotban lévő bélszakasz végét összeillesztik. Amennyiben a gyógyulás során nem tud tökéletes zárás kialakulni az összeillesztett részen, ott olyan szivárgás is lehet, ami a beteg számára rendkívül veszélyes. A kutatók most sertésszövet eredetű, az állati sejtektől teljesen megtisztított szálakat készítettek, amelyre egy réteg hidrogélt hordtak fel – ebbe az anyagba számtalan különféle „szállítmányt” lehet beágyazni az érzékelőktől a gyógyszerekig. A kutatásban a szakemberek olyan mikrorészecskéket ágyaztak a hidrogélbe, amelyek peptridburkolata érzékeli a gyulladásos folyamatok MMP enzimjeit. Az enzimeket érzékelve e peptidek kiszabadulnak, majd a vizelettel kiválasztódnak, így egy vizeletvizsgálat alapján eldönthető, hogy esetleg begyulladt-e a test belsejében lévő varrat.

A kísérletek során kétféle bélgyulladás elleni gyógyszert is sikeresen alkalmaztak ugyanezen hidrogélbe ágyazott formában a kutatók, de egérkísérletekkel őssejteket is át tudtak juttatni a varrat szálacskájából az egér szervezetébe, ahol azok legalább egy hétig működtek.

A kutatók most egyrészt azon dolgoznak, hogy minél nagyobb mennyiségben elő tudják majd állítani ezt az okosvarratot, másrészt szeretnék a bélen kívül más szervek esetében is tesztelni majd a működését.