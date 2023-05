Sugárzási öv egy Naprendszeren kívüli égitest körül

Naprendszerünk erős magnetoszférával rendelkező bolygóinak (Föld, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz) van sugárzási öve is, amely a bolygó körül kialakult, nagy sebességű, nagy energiájú részecskékből áll, és különféle rádiótartományú sugárzást bocsát ki. Nemrégiben egy ultrahideg törpecsillag, az LSR J1835+3259 jelű égitest körül észlelték az ilyen övezetekre jellemző sugárzást.

Az ultrahideg törpecsillag olyan, nagyon kis tömegű alig-csillag, aminek a tömege épp átlépte a hidrogénfúzió beindulásához szükséges határt, és aminek a hőmérséklete 2430 Celsius-fok alatti. A legismertebb ilyen csillag a közelünkben lévő, bolygói miatt híressé vált TRAPPIST-1. A jelenleg vizsgált objektum a barna törpék és a legnagyobb lehetséges gázóriás bolygók közt helyezkedik el.

A LSR J1835+3259 „neve” nem ismeretlen a csillagászok előtt, néhány éve ez volt az első Naprendszeren kívüli égitest, amelyen a sarki fényre utaló jeleket észleltek. Bár jelen esetben csillagról beszélünk, mégis olyan jellegű sarki fényt találtak, amit a magnetoszférával rendelkező bolygók körül is előfordul. E sarki fények keltették fel a gyanút és késztették további vizsgálatokra a szakembereket, majd e vizsgálatok nyomán született meg a Nature folyóiratban publikált eredmény is nemrégiben – ezt a Kaliforniai Egyetem (Santa Cruz) ismertette.

A Föld sugárzási öveinek – a Van Allen-övek – létezését az űrkorszak hajnalán, 1958-ban igazolták az Explorer-1, az USA első műholdjának, valamint a néhány héttel későbbi Explorer-3 műholdnak a mérései segítségével. A sugárzási övben a napszéllel érkező nagyenergiás részecskék találhatóak, amelyek a Föld mágneses mezejének csapdájába esve keringenek, két fánk alakú övezetben, egy külső, jórészt elektronokból, s egy belső, jórészt protonokból álló övbe rendeződve. Míg az övek belsejében erős sugárzás honol, addig az alattuk lévő régiót, így bolygónkat is, védelmezik az űrből érkező nagyenergiás részecskéktől, a sarkvidékek kivételével. Az ilyen sugárzási övek létrejöttéhez stabil dipólmágneses térre van szükség.

Sarki fény egy barna törpén, fantáziakép Forrás: Chuck Carter, Gregg Hallinan, Caltech

„A sarki fények segítségével megmérhetjük egy égitest mágneses mezejének erősségét, de az alakját nem. A kísérleteinket úgy terveztük meg, hogy be tudjuk mutatni, miként mérhető fel egy barna törpe, vagy esetleg egy exobolygó mágneses terének alakja” – magyarázta Melodie Kao, a kutatás vezetője. Ezek az adatok egy bolygó esetében meghatározhatják annak lakhatóságát.

Ahhoz, hogy egy égitestnek mágneses tere alakuljon ki, a belsejében elég magas hőmérsékletnek kell uralkodni ahhoz, hogy elektromosan vezetőképes folyadék lehessen, a Föld esetében ez a vasmag olvadt része, a Jupiternél pedig a nagy nyomás és hőmérséklet hatására fémes fázisú hidrogén. A kutatók szerint a most is vizsgált és a hozzá hasonló törpecsillagok esetében is ez a fémes fázisú hidrogén lehet a mágneses tér előteremtéséért felelős, míg a normál csillagoknál az ionizált hidrogén.

A Van Allen sugárzási övek bolygónk körül Forrás: Wikimedia Commons

A rádiótartományú sugárzás mérése útján akkor is meg lehet állapítani egy ilyen ultrahideg törpecsillag vagy egy gázóriás exobolygó esetében a nagy méretű mágneses mező jelenlétét, ha egyébként a távcsöveink felbontása korlátozza a megfigyelést. Ugyan az út még hosszú ahhoz, hogy a Földhöz hasonló méretű exobolygók mágnességét is megvizsgálják, ám e módszer, a jövőbeli, még jobb felbontású rádiótávcsövekkel oda is el fog majd vezetni. Addig azt igyekszünk megismerni, amit a jelenlegi technikánk lehetővé tesz, és feltárunk minden lehetséges információt ezen megfigyelések alapján. A mostani vizsgálatokhoz 39 egyedi rádióteleszkópból álló hálózattal mértek, ez Hawaii-tól Németországig terjedő méretű volt.