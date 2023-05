Giardia-fertőzés a vaskori Jeruzsálemben

A bélparaziták leginkább az ember letelepedését követően terjedhettek el, amikor már fennállt annak a veszélye, hogy sokak ivóvize vagy az élelmiszere szennyeződhetett az emberi végtermékekkel. Mezopotámiai orvosi leírásokból ismert, hogy voltak járványos jellegű hasmenéses betegségek a korabeli városokban, amelyeket bélparaziták okozhattak a leírások alapján. Vajon miként lehetne utána járni, hogy ténylegesen parazita volt-e az ókori tettes?

Mintegy 2600 évvel ezelőtt használt latrinákat (két különböző épületben voltak ezek) vizsgáltak meg nemrégiben izraeli és angol kutatók, akik a különféle bélfertőzések, paraziták jelenlétét keresték. Korábban már sikerült kimutatni egyes férgek nyomait (ezek petéi igen jól állapotban képesek megőrződni évezredeken át, előkerültek már Çatalhöyük ősi városából is), azonban az egysejtű paraziták, mint a Giardia, vagy az Entamoeba, illetve a Cryptosporidium már nem őrződnek meg.

A Parasitology szakfolyóiratban közzé tett tanulmány szerint a kutatók ezért olyan módszert alkalmaztak, amellyel a parazita elleni immunreakciók során termelődött antigének nyomait lehet kimutatni, ráadásul többször is megismételték a vizsgálatokat a bizonyosság kedvéért. Míg a két utóbbi nyomait nem sikerült felfedezni, a Giardia, úgy tűnik, jelen volt már Jeruzsálemben ebben az időszakban.

Elektronmikroszkópos felvétel egy Giardiáról. Forrás: Wikimedia Commons

Mindkét latrinában kimutatták a Giardia elleni antigéneket, s ezek az eddigi legrégebbi nyomai ennek az egysejtű parazitának. Mivel olyan épületek latrináit vizsgálták, amelyeket időszámításunk előtt 586-ban a babiloniak leromboltak, így az kizárható, hogy a paraziták később jutottak volna az ősi latrinákba. Későbbi korok (pl. a római kor, vagy épp az oszmán kor törökországi) mintáiból már kimutatták, de úgy tűnik, igen régóta jelen lehetett a Közel-Keleten ez a fertőzés. Az ókori kelet városai melegágyai lehettek az efféle emésztőrendszeri fertőzéseknek, nem voltak csatornázottak, és a most vizsgáltakhoz hasonló illemhely is csak az elit számára állt rendelkezésre. E latrinák fedelét középen lyukas kőlapok alkották, amelyben egy enyhén bemélyített ülőrész volt (nyitóképünk).

A Giardia-fertőzés nem kizárólag emberi, számos állat, köztük a háziállataink is elkaphatják, átadhatják, egyelőre azt sem tudjuk, hogy az emberfélék ősi parazitája, vagy zoonotikus eredetű lehetett-e. Az egysejtűek a bélfalhoz rögzülnek, ott gyulladást okoznak, illetve károsítják a bél nyálkahártyáját, ennek hatására hasmenés, hasi görcsök, felszívódási zavarok jöhetnek létre, e tünetek kölyök állatok, illetve kisgyerekek esetében akár halálhoz is vezethetnek. Bár a legtöbben teljesen meggyógyulnak a Giardia-fertőzésből, az érintettek harmadánál visszamaradhatnak élethosszig tartó bélproblémák és más zavarok is.

A most is alkalmazott vizsgálati technika segítségével talán majd még korábbi adatokat is sikerülhet a parazita előfordulásáról kimutatni.