Új részletek tárultak fel Afrika elhagyásáról

Számos evolúciós változás segítette elődeink túlélését, amikor Afrikát elhagyták, ezek pedig a modern kori orvoslásra is hatnak egy újonnan, a PNAS folyóiratban publikált kutatási eredmény szerint. A kutatást egy nemzetközi csoport végezte, melynek egyik vezetője volt az Ausztrál Nemzeti Egyetem szakembere, Dr. Raymond Tobler is, az eredményeket az egyetem ismertette.

A kutatás során 1000-45000 éves, Eurázsia területén egykor élt emberek DNS-ét vizsgálták azzal a céllal, hogy a vándorláshoz, az ennek során bekövetkező környezeti változáshoz való alkalmazkodás jeleit megkeressék.

Talán a legérdekesebb eredmény az volt, hogy elődeink mintegy 30 ezer éves pihenőt tartottak valószínűleg az Arab-félsziget környezetében, még azelőtt, hogy a neandervölgyiekkel jelentős mértékben keveredtünk volna és mielőtt igen gyorsan elterjedtünk volna Eurázsia és Ausztrália távoli területein is. Olyan génjeinket érintette az arábiai pihenő során kapott adaptáció, mint a zsírtárolást, az idegi fejlődést, a bőr tulajdonságait, és a csillóinkat (csillószőröket) szabályozókat. Mivel hasonló adaptációkat a modern kori sarkvidéki népek és emlősállatok is mutatnak, a kutatók úgy vélik, ezek a hidegebb időjáráshoz alkalmazkodás részei lehettek. Azonban az ekkor az adaptáció nyomán megváltozott génjeink szerepet játszanak számos betegségben is, mint az anyagcserezavar, a ciliopátia (csillókat érintő megbetegedések), és egyes idegrendszeri betegségek.

Dr. Tobler elmondta: „Azt gyanítjuk, az arábiai pihenő kulcsfontosságú volt fajunk evolúciós történelmében, ezalatt az összes nem afrikai modern ember szert tett a hidegebb éghajlathoz alkalmazkodó genetikai változásokra, ezzel hatékonyan felkészülhetett az Eurázsiában rájuk váró hidegebb környezetre.”

A kutatók szerint a vándorlás sebességét nemcsak a klíma befolyásolta, hanem az is, miként, milyen gyorsan tudunk alkalmazkodni az új körülményekhez. Az azonosított, alkalmazkodásról tanúskodó gének és a különféle modern kori betegségeink közti kapcsolat pedig lehetőséget biztosíthat arra is, hogy akár megelőző, akár gyógyító módszereket fejlesszünk ki e betegségek ellen.