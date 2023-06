Főzős videókból tanul a robotszakács

A Cambridge-i Egyetem számolt be arról a különös próbálkozásról, amelyben egy robotszakács betanítását végezték, videó segítségével. Ehhez persze nem a világhálón található, lassan már a cuki kiscicás videók számát is felülmúló mennyiségű receptvideók közül válogattak, hanem maguk készítették el a felvételt. Ennek során a robot vizuális rendszere számára jól látható módon megmutatta a demonstrátor az egyes hozzávalókat és az eszközöket is.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, betanítható-e a robot azzal a módszerrel, ahogy az emberek is tanulnak: mások megfigyelése révén. A robot nyolc egyszerű saláta elkészítését sajátította el, és bővítette így a saját repertoárját az eszköz. Az IEEE Xplore folyóiratban közzé tett eredmények szerint a tesztek azt bizonyítják, hogy az élelmiszer-készítés folyamatai automatizálhatóak, és e módszerrel olcsón bővíthetőek is.



A robotszakács megtanulta felismerni a videó alapján az adott recept hozzávalóit (pl. brokkoli, alma, sárgarépa), s elsajátította magát a saláta összeállításának folyamatát is. Ehhez a videók minden egyes képkockáját külön elemezte, felismerve az azon látható eszközöket (pl. kést) és az alapanyagokat. Megfigyelte a receptet bemutató ember kézmozdulatait, s például megértette azt, ha az ember egyik kezében répa, másikban kés van, akkor a répa felszeletelése következett.

16 videó megnézése során a receptek 93 százalékát pontosan beazonosította a robot, és a kisebb eltéréseket is észrevette. Amikor a 8, már megtanult, recept után egy kilencediket mutattak neki, felismerte, hogy az új, és azt is eltárolta a „szakácskönyvében”.

Egészen érdekes volt az, hogy a robot rájött, a két felszeletelt alma és két felszeletelt répa ugyanaz a recept, mint három felszeletelt alma és három felszeletelt répa!

„A robotunkat nem érdeklik azok a receptes videók, amelyeket a közösségi média felkap – ezeket egész egyszerűen képtelen követni” – mondta Grzegorz Sochacki, a kutatás vezetője. „Azonban ahogy egyre gyorsabban és egyre pontosabban felismeri a videókban a hozzávalókat, talán egyszer a Youtube-on és hasonló oldalakon lévő receptekből is tanulhat majd.”

A kutatás egy korábban már megkezdett vizsgálatsorozat része.