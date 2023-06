Exobolygórendszer viseli magyar kutyafajták nevét

A Nemzetközi Csillagászati Unió 2022-ben immáron harmadszor írta ki azt a pályázatot, amelyen a résztvevők exobolygók (a Naprendszeren kívül található planéták) és központi csillaguk elnevezésére tehettek javaslatot. Ezúttal 20 exobolygórendszer kapott új nevet, amelyekért 91 ország 603 pályázata versengett egymással, köztük Magyarország is – olvasható a közleményben.

Az exobolygók olyan Naprendszeren kívüli bolygók, amelyek idegen csillagok körül keringenek. Az exobolygók jellemzőinek feltérképezésével a csillagászok közelebb kerülhetnek a bolygókeletkezés folyamatának megértéséhez, illetve a Földön kívüli élet lehetőségének kutatásához.

A NameExoWorlds 2022 verseny célja 20 olyan exobolygórendszer elnevezése volt, amelyeket a James Webb-űrteleszkóp (James Webb Space Telescope, JWST) elsőként fog megvizsgálni a jövőben, s jelenleg egy központi csillagból és egy felfedezett exobolygóból állnak.

A csillag, illetve a bolygó elnevezési kritériumai közé tartozott, hogy ha a rendszernek esetlegesen új bolygóját fedezik fel a későbbi években, azoknak neve témájában illeszkedni tudjon az első felfedezett bolygó, és csillaga nevéhez.

A versenyen világszerte több mint 8800-an vettek részt, köztük hivatásos és amatőr csillagászok, tanárok és diákok, tudománykommunikációs szakemberek és a csillagászat iránt érdeklődő egyéni jelentkezők is.

Az IAU az elbírálás során támogatta a pályázók anyanyelvén javasolt neveket. A nemzetközi bizottság a 20 exobolygórendszer nevére vonatkozó döntését a bolygók felfedezőivel való egyeztetés után hozta meg.

A magyar névjelölő bizottság munkájában a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) exobolygó kutatói mellett a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászai és amatőrcsillagászok is részt vettek.

A közlemény szerint pályázatuk az ómagyar pásztornemzet nomád, vándorló életmódja előtt tiszteleg: emléket állít az akkori kultúra megbecsült részét képező, a vadászatban, nyomkövetésben, illetve a nyájak őrizetében jeleskedő kutyafajtáknak. A későbbiekben a rendszer további felfedezett exobolygói a többi magyar kutyafajtáról kaphatják majd nevüket.

A magyar kutyafajtákról elnevezett exobolygó-rendszernek van egy másik magyar vonatkozása is, ugyanis a központi csillag körül keringő bolygót a magyar származású Bakos Gáspár részvételével fejlesztett Magyar Automatikus Távcsőhálózat (Hungarian Automated Telescope Network, HAT-Net) exobolygókereső távcsőhálózat segítségével fedezték fel.