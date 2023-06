Űrtávcső és műholdnyomok

Kozmikus sugár hagyta nyom egy éjszakai fotón. A hasonló színes kis nyomok lehetnek csak pár pixelesek is, de akár még ennél is hosszabbak. Az efféle nyomokat a Hubble felvételei közt ma már kimondottan a kozmikus sugarak kutatására is használják!

Forrás: Landy-Gyebnár Mónika