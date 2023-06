Olcsó hőkamera

Szinte felsorolni is nehéz, hányféle alkalmazási lehetőségük van a hőkameráknak az orvosi diagnosztikától az önjáró járműveken át a hadászatig, azonban az ehhez használatos optikák igen drága és ritka alapanyagokat (pl. germánium) tartalmaznak. Ha ezeket az alapanyagokat valami olcsóbb dologgal lehet helyettesíteni, akkor maga a technológia is olcsóbbá válna.

Az ausztrál Flinders Egyetem kutatóinak, úgy tűnik, sikerült egy alternatívát találniuk, olyan olcsó anyagot fedeztek fel, amelyből elkészülhet a hőkamerák optikája.

A polimert kén és ciklopentadién keverékéből készítették, és olcsósága miatt számos új felhasználási módja is lehet a hőkamerás képalkotásnak. A ma használatos germánium-üveg optikák akár több ezer dollárba is kerülhetnek, a kalkogenid-üveg pedig számos mérgező alapanyagot tartalmaz, például arzént, ezért nem túl szerencsés az alkalmazása. Az új polimer kőolajipari melléktermékekből előállítható, gyakorlatilag egy fekete színű műanyagról van szó, ami infravörösben átlátszó.

A speciális műanyagból nagyító és kicsinyítő tulajdonságú lencse is könnyedén önthető. Forrás: Advanced Optical Materials

„Az új anyagot úgy terveztük meg, hogy számtalan felhasználási területen alkalmazni lehessen az űrkutatástól a honvédelemig, mérnöki vagy légi- és űripari területeken” – mondta el Dr. Le Nhan Pham, a kutatás egyik résztvevője. A fejlesztésről az Advanced Optical Materials szakfolyóiratban számoltak be a kutatók.

A polimert bármilyen formába lehet önteni, így olyan optikai lencsék is készülhetnek belőle, amivel nagyítani lehet, s mivel fekete, el is rejtheti az infravörös készüléket. Ez lehetővé teszi, hogy például rejtett biztonsági kamerákban is használni lehessen. Az anyag maga is olcsó, grammja csak 1 cent (alig több 2 forintnál), és könnyebb, gyorsabb előállítása a kész optikákat is olcsóbbá teszi.

Ráadásul a fejlesztése során olyan új módszereket is ki kellett kísérletezniük a szakembereknek, amelyekkel később további különleges tulajdonságú anyagokat és optikákat lehet tervezni és előállítani.