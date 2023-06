Lehet-e a világűrben hasábburgonyát sütni?

Mit tehet az űrhajós, ha félúton a Föld és a Mars közt megkíván egy adag ropogós hasábburgonyát? Az Európai Űrügynökség (ESA) által végzett kutatás szerint ugyanazt, mint itthon: megsüti magának és megeszi.

Krumplisütéskor a lehető legritkább esetben gondolunk azokra a komplex fizikai és kémiai folyamatokra, amelyek lehetővé teszik számunkra az ízletes vacsorát. Aki viszont az űrben akar krumplit sütni, annak muszáj mindezeket alaposan átgondolni, a tervezés során. Ezt tette meg az ESA azokban a kísérleteiben, amelyben megvizsgálták, egyáltalában lehet-e az űrben hasábburgonyát sütni.

Ahhoz, hogy a krumplit megsüssük, az olajban a krumplinál keletkező buborékoknak fel kell emelkedniük az olaj felszínére. (A sülés közben a krumpli nedvessége távozik, s ez a pára kerül bele a felületén képződő buborékokba.) Ha tartósan rátapadnak a buborékok a krumplidarabokra, akkor szigetelésként meggátolják, hogy a forró olaj elvégezze a dolgát és átsüsse a szeletkéket.

Az ESA speciálisan tervezett berendezéseit olyan repülőgépes utakra vitték fel, ahol rövid ideig szabadesésben lehetett az eszköz (ilyen mikrogravitációs repülőúton jár Stephen Hawking is 2007-ben, 65. születésnapján).

Stephen Hawking átélhette a súlytalanságot 65. születésnapján. Forrás: ESA

A műszerbe beépített zárt tartályban forrósították fel az olajat, benne a krumplival, és közben nagy felbontású és nagy sebességű felvételt (lásd a videót) készítettek róla – számtalan műszeres mérés mellett. Megmérték mind az olaj hőmérsékletét, mind a benne sülő krumplidarabét.

A vizsgálatok megnyugtatóan zárultak: a mikrogravitációs környezetben is leváltak a buborékok a krumpliszeletkékről, ez azt jelenti, hogy nincs akadálya a földihez hasonló hasábburgonya elkészítésének! Amellett, hogy ez a leendő marsutazókat minden bizonnyal megnyugtatta, a tapasztaltak más folyamatok kapcsán is megnyugtatóak. Például így kiderült, hogy a napenergia segítségével hidrogént előállító folyamat is működhet, ahogy egy hagyományos főzés, forralás is.