Sztatikus elektromosság segíti a kullancsokat

Valószínűleg a legtöbben emlékeznek azokra a kísérletekre fizika óráról, amelyekben a gyapjúval megdörzsölt műanyagrúddal kis papírfecniket szedegettünk fel az asztalról. Nos, valami hasonló történik a kullancsokkal is, azonban az erdő-mező állatait (és persze minket se) kell külön megdörzsölni, az elektromosság természetes úton is felhalmozódik a testünkön.

A kullancs esetében, mivel ő maga nem képes ugrani, ez a most felfedezett jelenség nagyban megkönnyíti azt, hogy találkozzon áldozatával. Gyakorlatilag ez az egyetlen lehetősége elérni a vérszívásra kiszemelt élőlényt, amely fizikailag nem érinti meg őt! A Bristoli Egyetem számolt be a Current Biology folyóiratban bemutatott érdekes kutatási eredményről.

Egy sztatikusan feltöltődött tehén körüli elektromos tér erőssége (modellszámítás) Forrás: Current Biology

Mivel a kullancsok emberre és állatra is veszélyes betegségeket terjeszthetnek, fontos megérteni, mi módon csökkenthetjük annak az esélyét, hogy bőrünkbe, vagy háziállatainkba akaszkodjon. A sztatikus elektromosság mindenben és mindenkiben felhalmozódik, egy réten legelő állatban épp úgy, ahogy bennünk is. Meglepően nagy feszültség alakulhat ki ilyenkor, több száz vagy akár ezer voltos is létrejöhet.

„Azon gondolkodtunk, vajon az állatokban, a madarakban, emlősökben, hüllőkben természetes módon felhalmozódó sztatikus elektromosság elég erős lehet-e ahhoz, hogy a parazita kullancsokat az elektromos vonzás segítségével átemelje ezekre az állatokra, hatékonyabbá téve így a gazdaállat megtalálását” – mondta Sam England, a kutatás vezetője.

A kutatók először egy feltöltődött nyúlprémmel és más tárgyakkal vizsgálták, vajon lezajlik-e az elképzelt vonzás. A kísérletekben több milliméteres hézagot „ugrott” át a kullancs, ez kb. olyan, mintha mi több emeletnyit ugranánk, így tovább vizsgálódtak. Elektródákhoz tették a kullancsokat, így pontosan meg tudták mérni, mekkora térerősség az, ami már átemeli az állatot a hézagokon.

A kutatók úgy gondolják, ez a mechanizmus nemcsak a kullancsokat, hanem más parazita fajokat – bolha, atka, tetű – szintén segíthet a gazdaállatra jutni. A felfedezés új technológiákhoz is elvezethet, amelyekkel csökkenteni lehet a kullancsokkal való találkozás esélyeit, például antisztatikus sprék révén.

A kutatók azt is szeretnék majd a következőkben megvizsgálni, vajon a kullancs képes-e érzékelni az elektromos teret, amit a következő gazdaállatuk magával cipel a réti vagy erdei séta során.