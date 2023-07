Az óriásfogú cápa nem volt hidegvérű gyilkos

Az óriásfogú cápa, vagyis a megalodon 3,6 millió éve halt ki, és már többször felmerült, hogy legalább részlegesen melegvérű lehetett. Egyáltalán nem ismert azonban, hogy erre miként volt képes. Most azonban egy fosszilis cápafogakon végzett elemzés azt biztosan igazolja, hogy kb. 7 Celsius-fokkal magasabb volt a testhőmérséklete, mint a környező tengervízé. Ez jóval nagyobb különbség, mint bármely más korabeli cápánál találtak, és a kutatók szerint ideje lenne melegvérűnek nevezni a megalodont.

A Kaliforniai Egyetem (Los Angeles) számolt be a PNAS folyóiratban közzé tett kutatási eredményeikről, amelyben az óriásfogú cápa melegvérűségét igazolták. A cápák után leginkább csak fogaik maradtak ránk, mivel porcos halként nem sok más kemény testrészük volt. A szép számmal rendelkezésre álló cápafogakat meg is vizsgálták, ezek talán legfontosabb alkotóeleme az apatit nevű vegyület, amelybe a környezeti körülményeket, így a hőmérsékletet is tükröző izotópok épülnek be. Ha azt vizsgálják, milyen izotóparányúak az apatitban lévő elemek, kiszámítható, milyen hőmérsékleten kristályosodott ki az apatit. Ez a hőmérséklet a hidegvérűek esetében azonos a tengervízzel, ám a melegvérű állatoknál magasabb.

Nagy fehér cápa és óriásfogú cápa fosszilis fogai, összehasonlításként. Forrás: Harry Maisch / Florida Gulf Coast University_

A cápák foga az állat élete folyamán folyamatosan fejlődik, így igen jól tükrözi a kérdéses hőmérsékleti viszonyokat. A világ öt különböző pontjáról gyűjtött fogat vizsgáltak meg e szempontból, és minden egyes helyszínen hasonló eredményt kaptak, a helyi, korabeli tengervíz-hőmérsékletekhez képest.

A kutatók szerint ez a különbség az állat testében ennél jóval nagyobb is lehetett, hisz a fogait folyamatosan hűtötte is a tengervíz.

A megalodont a magasabb testhőmérséklete hozzásegíthette a gyorsabb úszáshoz, ezzel hatékonyabb vadász lehetett, így válhatott csúcsragadozóvá. Azonban, a kutatók szerint talán pont ez lett a kihalása oka is. A cápafaj a jégkor kezdetén élt, globálisan csökkenő tengervíz-hőmérsékletekkel, csökkenő tengerszinttel, és átalakuló tengeri ökoszisztémákkal. Ez az átalakulás már nem volt képes biztosítani azt a mennyiségű eleséget a gyors anyagcseréjű óriásfogú cápa számára, amelyre a melegvérű életmódja miatt szüksége lehetett. A kaliforniai kutatók véleménye szerint tehát ez sodorhatta a kihalásba az óriást – a mai strandolók, szörfösök nagy megnyugvására.