Új típusú üveget fejlesztettek

Az üveggyártás évente és világszerte mintegy 86 millió tonna szén-dioxid-kibocsátásával jár

A Pennsylvania Állami Egyetem szakemberei fejlesztették azt a LionGlass („oroszlánüveg” – az egyetem kabalaállata után) névre keresztelt anyagot, amely számos szempontból kedvezőbb tulajdonságú hagyományos párjánál. A kutatók már beadták a szabadalmi védettséghez szükséges kérelmet, ez az első lépés ahhoz, hogy kereskedelmi forgalomba hozhassák az üveget.

„Az a célunk, hogy az üveggyártást hosszú távon is fenntarthatóvá tegyük” – mondta John Mauro professzor, a fejlesztő csapat projektvezetője. „A LionGlass esetében elkerüljük a széntartalmú alapanyagok használatát, és alacsonyabbá is válik az üveg olvadáspontja.”

A hagyományos üveg előállítása során kvarchomok, nátrium-karbonát (szóda), és mészkő a szükséges alapanyag. A két utóbbi anyag olvasztása, mivel mindkettő karbonát, jelentős mennyiségű szén-dioxid-kibocsátásával jár. Azonban még ennél is több az a szén-dioxid, amit az anyagok olvasztásához szükséges hő előállítása miatt juttatunk a légkörbe. A LionGlass esetében az olvasztási hőmérsékletet 300-400 Celsius-fokkal is csökkenteni tudták, ezzel kb. harmadával csökken az ehhez kötődő szén-dioxid-kibocsátás is.

Az új üvegtípus terheléses vizsgálatai során eddig nem találták meg azt a pontot, amelynél elreped, a hagyományosnál eddig minimum 10-szer erősebbnek tűnik. Mivel a LionGlass sokkal törésállóbb a hagyományosnál, ezért vékonyabb üvegként is ugyanolyan erős lehet, ezzel pedig könnyebbé tehető számos alkalmazási területen. Ha könnyebb holmikat kell szállítani, akkor ez is tovább csökkenti az üvegházgázok kibocsátását.

A LionGlass egy anyagcsalád, nem pusztán egyféle összetétel, így egyelőre még azt sem tudják a kutatók, mi mindenre lehet a hagyományos felhasználási területeken túl alkalmazni majd az anyagot.