A kreatív emberek a semmittevésben sem unatkoznak

A semmittevés nem feltétlenül kell, hogy unalommal járjon, ha az ember képes az elméjét ilyenkor is mozgósítani. Egy újonnan, a Creativity Research Journal szakfolyóiratban publikált kutatási eredmény szerint a kreatív emberek számára nincs üresjárat.

A kreatív emberek elméjének külvilághoz való viszonyulását már nagyon sokan kutatták. Arra azonban eddig nem sokan voltak kíváncsiak, mi játszódik le egy kreatív ember elméjében akkor, ha nincs feladata, dolga, és azt tehet, amit akar.

Az emberi elme működésének vizsgálatai során a legtöbb esetben valamilyen konkrét feladattal bízzák meg a vizsgálati alanyokat. Olyan vizsgálatok azonban, amelyek a spontán felmerülő gondolatokat tárnák fel, rendkívül ritkák. Ezzel próbálkoztak most a szakemberek.

Az Arizonai Egyetem kutatói kétféle módon vizsgálták alanyaikat. Először egy üres szobába ültették őket egyenként 10-10 percre, és megkérték őket, hogy folyamatosan számoljanak be arról, épp mi jár a fejükben. A beszámolókat folyamatosan felvették, majd később átírták az elhangzott gondolatokat, és kiértékelték azokat. Emellett egy külön teszt során felmérték az alanyok kreativitását is.

Kiderült, hogy a kreatívabb elmék gondolatai, hiába ugrálhattak szabadon, valamiféle asszociációs sorrendet követtek. Míg a kevésbé kreatív elmék valóban összefüggéstelen gondolatokról számoltak be, a kreatívabbak gondolatai közt gyakori volt az olyan, hogy „erről jut eszembe” vagy „ez arra emlékeztet”. Az is kiderült, hogy a kreatívabbak jobban el tudtak merülni saját gondolataikban, mint a többiek. A kreatívak többet beszéltek – ez arra utalt, hogy szabadabban is szárnyaltak valóban a gondolataik – és utólag azt vallották, nem unatkoztak.

A vizsgálatok második felében egy nagyobb csoport tagjait a pandémia idején átéltekről faggatták ki – egy mobil applikáción keresztül – a kutatók. Itt is az derült ki, hogy a magukat kreatívabbnak vallók sokkal kevésbé unatkoztak még a járvány igazán semmittevős hetei alatt is.

A kutatók úgy vélik, a túlhajszolt, tennivalókkal telezsúfolt napjaink során nagyon is jó lenne, ha tudnánk arra időt szakítani, hogy pihentető módon, rendszeresen elmerüljünk a saját gondolatainkban is.