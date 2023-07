Már Európában is vannak Covid-fertőzött szarvasok

Az ír Dublinban található Európa legnagyobb közparkja, a Phoenix Park, ahol mintegy 600 dámszarvas (Dama dama) is él szabadon, az emberhez szokottan. Bár a parkvezetés kérését, hogy kerüljék a szarvasok etetését, simogatását, természetesen az ember nem tartja be itt sem (lásd a lentebbi videóban…)

Feltehetően ez is az oka, hogy itt is kimutatták a szarvasokban a SARS-CoV–2 vírust, amelyről már korábban kiderült, hogy az észak-amerikai fehérfarkú szarvasokban (Odocoileus virginianus ) széles körben elterjedt. Ahogy eredetileg Amerikában is, valószínűleg Dublinban is az embertől kaphatták el a vírust a szarvasok. A felfedezésről a Science számolt be, a készült tanulmány egyelőre preprintként olvasható, vagyis ellenőrzött, folyóirati közlésére még várni kell.

A vadállatokban, így a szarvasokban is tanyát vert vírus amellett, hogy így egy masszív vírushordozó tömeg alakulhat ki ezekben az állatokban, képes lehet olyan, aggodalomra okot adó mutációkra, amelyek később az emberre is visszajuthatnak.

A dublini park évente 10 millió látogatót fogad, és a szarvasok vírusfertőzöttségét 2020 óta figyeli Nicola Fletcher állatgyógyászati virológus. Mivel a szarvasok élelmet is kunyerálnak az emberektől, a létszámukat is csak mesterségesen (vadászattal) lehet féken tartani. A kutatók az e céllal kilőtt állatokat vizsgálhatták meg, meglehetősen alaposan, hogy felmérhessék, vannak-e, voltak-e fertőzöttek a szarvasok körében.

2020 végéig egyetlen kilőtt egyedben se találták meg a vírus nyomait, azonban 2022. februárban a vizsgált 21 állatból 12-ben már jelen voltak az antitestek – ez a kutatók szerint azt is jelenti, hogy az egész szarvascsorda több mint fele áteshetett már a fertőzésen. Kiderült, hogy az ír emberek körében is keringő Omikron variánst kapták el a szarvasok is, és az is világossá vált, hogy a szarvasok sokkal fogékonyabbak lehetnek e variánsra, mint a korábbiakra. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy nem rögtön a járvány elején kapták el a vírust.

Ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, valóban stabilan megvetette a lábát a vírus a szarvasok körében, azt is igazolni kell, hogy képesek egymást megfertőzni, és erre eddig nem került sor. Akkor válhat ez bizonyossá, ha aktív fertőzött szarvasra is sikerül rábukkanni (nemcsak olyanokkal, amelyek már korábban átestek a fertőzésen), és sikerül kideríteni azt, hogy honnan kaphatta el a vírust.

A felfedezés azonban felhívja arra a figyelmet, hogy milyen fontos folyamatosan monitorozni az állatállományt, és persze nemcsak a SARS-CoV–2-re, hanem más vírusokra is. Fontos azt is tudatosítani, hogy többek közt emiatt kell a lehető legkisebbre csökkenteni az ember és a vadállatok közti kapcsolatot. A dublini kutatók is szorosabban szeretnék ellenőrizni a park szarvasait a továbbiakban.