Új felfedezés a szemünk védekezéséről

A szaruhártya a szemünk legkülső rétege, amely a látásunk épségét óvja. E védekezés része, hogy a kórokozókkal is elbánjon, korábban úgy vélték a szakemberek, hogy ezt az úgynevezett dendritikus sejtek révén végzi. Egy újonnan, a PNAS folyóiratban közzé tett kutatási eredmény szerint azonban ez nem így van. A Melbourne-i Egyetem ismertette a felfedezést.

Egy ezt megelőző vizsgálatban egerek szemének vírus elleni védekező rendszeréről sikerült feltárni, hogy abban a T-sejtek játszanak főszerepet, most ugyanezt bizonyították az emberi szem kapcsán is a szakemberek. A látáskutató-szemész és immunológus szakemberek közös munkájaként született felfedezés újszerű képalkotó eljárásnak is köszönhető.

„Az újonnan kifejlesztett képalkotó módszernek és fejlett elemző megközelítésnek köszönhetően tudtuk felfedezni, hogy a sejtek az egészséges szaruhártya felszínén voltaképp T-sejtek” – magyarázta Scott Mueller professzor. Korábban, álló képalkotással e sejteket dendritikus sejteknek nézték, így a felfedezés gyökeresen megváltoztatja a szem védekezéséről tudottakat.

A kutatók egy Fun-IVCM (élő funkcionális konfokális mikroszkópia) nevű eljárás segítségével beavatkozásmentesen tudják a szemet vizsgálni. Emiatt láthatták meg a T-sejteket a szaruhártya felszínén mozogni, kapcsolatba lépni más sejtekkel és az idegekkel. Azt is megfigyelték, hogy miben tért el ez a kontaktlencsét viselők esetében, vagy épp az allergiától szenvedő szemben, és kiszámíthatták, mi változik gyógyszeres kezelés hatására.

A módszerrel gyorsan és valós időben vizsgálhatják a szemet, annak immunreakcióit, a kutatási eredménynek pedig mind az orvosokra, mind a páciensekre nézve fontos hatása lesz. A kutatók szerint akár egy általános immunállapot-felmérés részévé is lehet tenni majd a vizsgálatot.