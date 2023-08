Biochip, amivel molekulák ezreit lehet azonosítani

A Nature Communications folyóiratban mutatta be egy nemzetközi kutatócsoport azt a biochipet, amellyel elméletileg akár 160 ezer molekulát is fel lehet ismerni egyetlen négyzetcentiméter felületen.

Az eszköz orvosi diagnosztikai segítséget is nyújthat, része lehet a személyre szabott orvoslásban vagy a fenntartható mezőgazdaságban is, de a környezetben lévő anyagok, például mérgek vagy élőlények felmérésében épp úgy fontos eszköz lehet.

Az eszköz lelkét a néhány száz nanométer oldalhosszúságú szilícium „dobozok” jelentik, amelyek tetején elhelyezett molekulákat infravörös-közeli fényben vizsgálnak meg. Attól függően, hogy milyen molekulával találkozik ez a nano-doboz, más módon változik meg a róla detektált infravörös fény.

Tesztek során kimutattak azonosítható géntöredékeket olyan mintában, amelyben mikroliterenként mindössze 4000 ilyen töredék található – ez tipikusan egy SARS-CoV-2 fertőzött orrából vett minta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy külön sokszorosítás, erősítés nélkül is detektálni lehet vele a vírusokat. Az eszközön azt is lehet szabályozni, hogy a vírusmennyiséget is kimutassa, vagyis nemcsak a fertőzés meglétét, hanem annak intenzitását is jelzi, ez pedig a kezelések szempontjából lényeges lehet. A jelenlegi módszerekkel ezt csak több óra elteltével lehet megállapítani.