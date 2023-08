Emelkedőben a leprafertőzés Floridában

A leprát, vagy ahogy ma már inkább nevezik, a Hansen-betegséget a Mycobacterium leprae nevű, pálcika alakú baktérium okozza, amelyet antibiotikummal el tudunk pusztítani. Világszerte évente mintegy 200 ezer esetről szereznek tudomást az orvosok, a komplex bőr- és idegi tüneteket okozó kór baktériuma az emberen kívül csak a vörös mókusban és a kilencöves tatuban él meg. Számos amerikai fertőzés köthető a tatuhoz, számos pedig olyan térségekben tett utazásokhoz, ahol a lepra emberekben viszonylag gyakori – az Egyesült Államok területén évente átlag 150 új fertőzést diagnosztizálnak.

Egy új kutatásban azt igyekeztek feltárni, minek köszönhető, hogy Florida államban nő a fertőzések száma. A legtöbb esetben a bőrtünetek kapcsán születik meg a diagnózis. A lepra egyik legismertebb tünete az érzéketlenné váló és kipirult bőrfelület, magyarázta Dr. Andrea Maderal, a Miami Egyetem kutatója. „A bőrpír előfordulhat csupán néhány helyen, vagy kiterjedt felületen is, igen sokféle elváltozás létezik. E furcsa kiütések a kezekben és a lábakban fájdalommal is együtt járhatnak. Egyes emberek olyan immunreakciót mutatnak a leprafertőzéskor, amelyben ízületi fájdalmak és láz is megjelenik.” A kutató hozzátette, a diagnózishoz általában biopszia útján jutnak el.

Az USA lakóinak 95 százaléka természetes immunitással rendelkezik a leprával szemben, így az eleve rendkívül ritka betegség tényleg csak keveseket érinthet. 2020-ban 159 esetre derült fény az USA-ban. „A fertőzés tökéletesen gyógyítható. A lepra hallatán sokan a gyógyíthatatlan bibliai betegségre gondolnak, igazából antibiotikum-terápiával kiválóan gyógyítható.” – tette hozzá a kutató. Érdemes azt is tudni, hogy az ókorban és a középkorban számtalan bőrelváltozással járó betegséget is leprának neveztek, távolról sem csupán a valódi leprás eseteket.

A lepra cseppfertőzéssel terjedhet, de nehezen fertőz, és így csak azok vannak kitéve a betegségnek, akik hosszú ideig együtt vannak a fertőzöttel. Ha valakinek a családjában egy magas baktériumszámú beteg van, annak érdemes elővigyázatosnak lenni. A betegek, miután néhány adag antibiotikumot már beszedtek, nem fertőznek tovább, tette hozzá a kutató.

Azonban sokan a kilencöves tatuktól szerzik a fertőzést: a vadászatuk, vagy a megnyúzásuk, a húsuk feldolgozása és fogyasztása jelenti a legnagyobb kockázati tényezőt az USA déli államaiban, ahol az állat előfordul.