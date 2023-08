Honnan is erednek a mitokondriumok?

A sejtjeinkben lévő mitokondriumokat szokás a sejtek erőműveiként emlegetni, mivel e szervecskék felelnek az energia előállításáért is, számtalan más funkció mellett. Ezt a légköri oxigén segítségével teszik, s ezzel megteremtették a sejtmaggal rendelkező élőlények anyagcseréjének alapját. Önállóságuk a sejten belül – részlegesen – még ma is megvan, saját DNS-ük van, és a sejttől független osztódásra is képesek. Elég régóta feltételezik a szakemberek, hogy a mitokondriumok (is) önálló baktériumok voltak egykor, amelyek az ősi időkben, mintegy 1-1,5 milliárd éve szövetségbe léptek a korabeli, még egyszerűbb sejtekkel.

Azonban, ha tényleg önálló baktériumok voltak, akkor talán ma is vannak olyan baktériumok, amelyek hasonlóak a mitokondriumok egykori őséhez. Egy mexikói kutatócsoport a Science Advances folyóiratban számolt be ezekről a kutatásokról.

Az eukarióta sejtekben számos sejtszervecske található, a képen zöld színnel a mitokondriumok. Forrás: Wikimedia Commons

Mivel ma már nem létezik az az ősbaktérium, amely egykor a mitokondriumokat adta, a kereséshez leginkább a mitokondriumok által előállított anyagok (főképp a lipidek) vezethetnek el. Ezeket gyűjtötték egybe, majd megvizsgálták, hogy mely mai baktériumok képesek ugyanezeket előállítani, feltárva a mögöttes genetikai hátteret is.

A vizsgálatok fokozatosan szűkítették a lehetséges baktériumok körét, végül egy mai sós vízi baktériumcsoportot, az Iodidimonas-fajokat és közeli rokonaikat jelölték meg a szakemberek, mint az ős-mitokondrium feltételezhető mai leszármazottját. E baktériumcsoport rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyeket a mitokondriumokban is látunk, és ráadásul ezek ma is közel olyan körülmények közt élnek, amilyenek a mitokondriumok kialakulásakor a korabeli óceánban fennállhattak.