Így képes gazdafajokat váltani a koronavírus

Amikor a covid-járvány kezdődött, sok szó esett a vírus által a sejtekbe nyíló főbejáratként használt ACE2 receptorokról, amelyek segítségével a vírus képes bejutni a sejtbe. Egy új, a Virginiai Egyetem orvosi karának kutatói által a Chemical Science folyóiratban publikált kutatási eredmény szerint azonban nincs is szükség az ACE2-re, a vírus talál magának kiskaput. A vírus efféle sokoldalúsága azt is megmagyarázza, miért olyan jó a különféle fajok megfertőzésében.

A kutatók úgy találták, hogy amikor az ACE2 ajtaja révén nem képes egy sejtbe bejutni a covidot okozó vírus, akkor, ahogy Peter Kasson kutatásvezető mondta „a hátsó ajtót vagy az ablakokat használja bejutásra”. Ez azt jelenti, hogy a vírus képes továbbterjedni és új fajt megfertőzni, és ráér később alkalmazkodni annak sejtjei főbejáratához. „Figyelnünk kell az új vírusokra, nehogy azok is hasonló módon fertőzzenek meg minket.”

A kutatók azt szerették volna jobban megérteni, miként is jut be az emberi sejtekbe a SARS-CoV-2. Jól ismert, hogy az orr és a tüdő sejtjeiben bőven előforduló ACE2 jelenti ehhez a kapcsolódási pontot. Azonban a SARS-CoV-2 más fehérjékhez is képes hozzákapcsolódni – emiatt merült fel a kutatókban az elképzelés, hogy esetleg e további kapcsolódási pontokat is képes lehet a vírus felhasználni a sejtekbe bejutáshoz? A válasz: igen. Azt találták, hogy olyan sejtbe is bejuthat a vírus, amelynek egyáltalában nincs ACE2 receptora. Ez pedig azt is megmagyarázza, miért is oly hatékonyak a gazdaváltásban ezek a vírusok, és még fontosabbá teszi a folyamatos megfigyelésüket.

Bár az ökológusok és a fertőzéseket figyelő szakemberek évtizedekkel ezelőtt már figyelmeztettek arra, hogy az ember által megzavart állati élőhelyekről bármikor származhat súlyos emberi megbetegedéseket és járványokat elindító kórokozó, mindmáig ugyanúgy folytatjuk azokat a tevékenységeket, amelyek ehhez elvezethetnek. A covid világjárványa ugyan a védőoltások és az emberekben kialakuló immunitás révén elvezetett oda, hogy már nem jelent mindenki számára olyan veszélyt, mint a járvány kipattanásakor, de a vírus evolúciója tart. Emiatt a szakemberek folyamatosan figyelik is a vírust, hátha kialakul egy veszélyes variánsa. Emellett más koronavírusokat is figyelemmel kísérnek, amelyek képesek lehetnek arra, hogy gazdafaj-váltással áttérjenek az emberre, újabb közegészségügyi kockázatot jelentve. „Az olyan koronavírusok, mint a SARS-CoV-2 nemcsak világjárványt okoztak, hanem ehhez egészen közel jutó járványokat is, amelyekről tudunk. Ez pedig azt sugallja, vannak még továbbiak is, ezért meg kell ismernünk, miként terjednek, és mi az, amire különösen vigyáznunk kell” – tette hozzá Kasson.