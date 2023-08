Dinó-lábnyomok Alaszkában

A kréta időszakban, mintegy 70 millió évvel ezelőtt a mai Denali Nemzeti Parkban az egészen kis termetű, tollas Deinonychosauria csoport tagjaitól a hatalmas T. rexekig számtalan dinó trappolt végig Alaszka földjén. Az Alaszkai Egyetem (Fairbanks) kutatói nemrégiben feltárták azt, a Colosseum nevet kapott lelőhelyet, amely e dinók lábnyomait legnagyobb tömegben őrizte meg. A mintegy 7500 négyzetméternyi felület megtalálását több korábbi felfedezés is megelőzte már.

Először 2005-ben bukkantak a Denali területén dinónyomokra, bár a helyszín talán meglepő lehet. Alaszka a kréta időszakban is sarkvidéki régióban volt, de a hőmérséklet magasabb volt, a fél éves sötét tél akkoriban is ugyanúgy megvolt. Ez pedig az élővilág számára kihívást jelentett. A térséget lombhullató erdők uralták, így a nyári félévben bőven volt táplálék is.

A Colosseum (angolosan Coliseum) területén nemcsak egy sziklarétegen mutatkoznak meg a lábnyomok, hanem számos egymás fölé települt rétegben megvannak. A korabeli finomszemcsés homokkő rétegei az évmilliók tektonikai mozgásai hatására elfordultak, így ma meredek sziklaormok oldalán látni a nyomokat, amelyek egykor vízszintesen helyezkedtek el. Valószínűleg egy itatóhely közelében lehetett egy egykori folyó árterében az a homokos terület, ahol a dinók sokasága vonult végig. Mára egy sokrétegű torta leejtett szeleteihez hasonló látványt nyújt a sziklatömb, amely kb. 20 emelet magasra nyúlik.

Hadroszaurusz-nyomok a Colosseum egyik emeletén. Forrás: Patrick Druckenmiller

„Amikor a kollégáink először a helyszínen jártak, dinoszaurusz lábnyomokat láttak e hatalmas sziklatömb aljában” – mondta Patrick Druckenmiller, a kutatás vezetője. „Amikor mi jártunk ott először, sok mást mi se láttunk.” A kutatókat egy hosszú, hétórás túra végén megérkezve egyáltalán nem nyűgözte le a helyszín, ám, amikor napnyugtakor visszanéztek a sziklákhoz, elállt a szavuk.

„Amikor a lenyugvó nap megfelelő szögből éri a sziklafelszíneket, szinte kirobbannak a lábnyomok mintázatai onnan!” Hirtelen izgatottá váltak a kutatók, és a fényképezőgépük után kapkodtak.

A vizsgálatok feltárták, hogy milyen részleteket is látni a nyomokon: nemcsak az egyes lábujjak formáját, de néha még a bőr mintázatát is megőrizte a kőzet. A nyomsorokat tartalmazó homokkőben növényi maradványokat és virágport, valamint édesvízi csigák és kagylók maradványait is megtalálták. Fenyők és lombos fák is nőttek is, az aljnövényzet pedig zsurlókból és páfrányokból állt.

Egy theropoda ragadozó, nagy valószínűséggel T. rex lábnyomának 3D modellje. Forrás: Dustin Stewart

A legtöbb erre járó dinó növényevő kacsacsőrű dinó és ceratopsida volt, de néhány nagy ragadozó – raptorok, tirannoszauruszok – és kisebb madár is otthagyta „kézjelét” a kőzeteken. A Nemzeti Parknak nincs könnyű dolga egy ilyen nagy jelentőségű lelőhely kapcsán. Egyrészt meg kell mutatni az embereknek, micsoda kincsek találhatók itt, másrészt viszont meg kell óvni a lelőhelyet a kártételtől, zavarástól és a lopástól. Druckenmiller hozzátette, a Denali Nemzeti Park dinónyomainak tanulmányozása egy kutató számára élethosszig tartó elfoglaltságot jelent.