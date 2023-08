Demencia és házasság

Egy demens ember ellátása, gondozása hatalmas terhet ró a házastársra, a lelki és fizikai megterhelés mellett anyagi problémák is adódhatnak – ezek pedig mind rontják a házasság kilátásait. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az idősebb kori válások száma növekszik, s ezeket jó lenne lehetőség szerint megelőzni azzal, hogy a házasság megromlását előzzék meg. Ehhez azonban fel kell tárni, milyen okok vezethetnek el a válásig.

Egy nagy Alzheimer-kór adatbázis alapján végzett felmérést egy amerikai kutatócsoport a demencia tünetei és a házasság közti kapcsolatokról. Az adatbázisban a betegek számos vizsgálatának eredménye szerepel, ezek többek közt a betegséggel társuló tüneteket és azok súlyosságát, évek alatti változásait is számszerűsítik. A kutatásban 2007-2021 közti adatokat elemeztek, kiválasztották azokat az alanyokat, akik házasságban vagy élettársi kapcsolatban éltek a betegség jelentkezése idején. E párokból 263 elvált a diagnózist követő évek során, ők voltak igazán fontosak a kutatók számára. Azonban, hogy meg lehessen érteni a válások okát, az együtt maradás okaira is kíváncsiak voltak, ezért minden elvált pár mellé kb. 5 olyat is kerestek, akik korban hasonlóak voltak, ők (1238-an) ők szolgáltak kontrollként a vizsgálatokban. Az eredmények a PLOS One folyóiratban láttak napvilágot.

Az elemzések alapján azok a párok váltak el nagyobb valószínűséggel, ahol a betegnek súlyosabbak voltak a viselkedési tünetei, például izgatott, agresszív, gátlástalan személyekké váltak a kór hatására. Azonban, amint a betegség egyre inkább súlyosbodott, a válás esélye lecsökkent.

Ez azt jelentette, hogy a kérdéses házasságokat meg lehet menteni azzal, ha a beteg viselkedési tüneteit megfelelően kezelik – e kezelés egyébként magát a beteget is segíti, nemcsak a környezetét. Magyarul, még az eddig gondoltaknál is fontosabb a betegség kezdetén a szociális támogatás ezen párok számára.