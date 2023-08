A kávé a betont is javítja

A világon mindenhol isznak kávét, és így számtalan helyen és módon próbálják újrahasznosítani a kávézaccot is ahelyett, hogy az a szemétbe kerülne. Egy újabb felhasználási lehetőséget ismertettek az ausztrál RMIT Egyetem szakemberei, a kutatásról a Journal of Cleaner Production szakfolyóiratban számoltak be.

Ausztrália évente 75 millió kilogramm kávézaccot „termel”, az egész világon mintegy 10 milliárd kilónyi képződik belőle. Ez legnagyobb részben a szeméttelepeken végzi – a szerves anyagok bomlása pedig üvegházgázok kibocsátásával is jár. Az ausztrál kutatók úgy találták, ha a kávézaccot 350 Celsius-fokos hevítésnek teszik ki, és a betonhoz keverik, akkor nemcsak hasznosítják a zaccot, de 30 százalékkal erősebbé is teszik vele a betont.

A kávézaccot (illetve számos más szerves hulladékot is) oxigénmentes környezetben hevítve – ezt pirolízisnek hívják – hasznosítható alapanyagok születnek, a betonipar pedig különösen alkalmas lehet arra, hogy ezeket az anyagokat hasznosítsa. A kávézaccból készült úgynevezett bioszén (angol néven biochar) a betonhoz keverendő homok mennyiségét csökkentheti a kutatók szerint. Évente 50 milliárd tonna homokot használ fel az építőipar, és egyre nehezebb ezt a mennyiséget biztosítani. Számtalan helyszínen illegálisan termelik ki a homokot, ez pedig súlyos környezeti problémákhoz is vezet, így a homok egy részének kiváltása önmagában is áldásos lenne.

Nyers babkávé, pörkölt babkávé, kávézacc és pirolizált kávézacc Forrás: Carelle Mulawa-Richards, RMIT University

„Körkörös gazdasági elvek alapján a szerves hulladékot távol tarthatjuk a szemétlerakóktól, és jobban megőrizhetjük az olyan természetes anyagokat is, mint a homokot” – magyarázta Jie Li professzor, a kutatás egyik résztvevője. Az építőiparnak egyre inkább alternatív alapanyagok után kell néznie.

Az RMIT kutatócsoportja kimondottan ezt a témát vizsgálja, az építőipar számára tervez optimális bioszén-alapanyagot, különféle szerves hulladékok pirolízisével. A munkálatok további részében az így készülő anyagok gyakorlati hasznosításában is szeretnének teszteket végezni.