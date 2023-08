Orvosi eszközök készítését segíti a házi méh fullánkja

Az Új-Dél-Walesi Egyetem számolt be arról az új kutatásról, amelyben a házi méhek fullánkjának felépítését vizsgálták meg, nagy részletességgel. A cél pedig az volt, hogy ennek segítségével miniatűr gyógyszeradagolót és más orvosi eszközöket tudjanak majd tervezni.

Nagyjából tudtuk ugyan, hogy mi segíti a fullánkot abban, hogy tökéletes méreginjektorrá váljon, ám minden korábbinál részletesebb kép született most róla. Nemcsak a fullánk külsejét végigkísérő és a bőrbe egyre mélyebbre fúródó fűrészfogakra derült fény, hanem arra a mechanizmusra is, amellyel szinte automatikusan végzi el ezt a védekező feladatát a fullánk. E mechanizmus számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek segíthetik a kíméletesen működő és apró méretű gyógyszeradagolók tervezését.

A fullánk egyes részeinek modellje, amelyet mikro-CT vizsgálatok alapján készítettek. Forrás: UNSW

Sridhar Ravi adjunktus, a kutatás vezetője elmondta, sose készült még ilyen részletes felmérés a fullánkról. „Ezeknek a sokkal tisztább és részletesebb képeknek köszönhetően új lehetőségeket tártunk fel, mikrofúrók, mikropumpák és az eddiginél célzottabb gyógyszer-bejuttatás terén.”

A méhfullánk kis fűrészfogacskái ihlette tapadó felületek révén úgy lehet például a bőrre ragasztani valamit, hogy nem lesz szükség a gyakran irritáló hatású ragasztóanyagokra, ráadásul ez a módszer nedves bőrfelületen is tökéletesen működhet. Mivel a fullánk igen kis erőfeszítés révén is képes nagyon hatékonyan a bőrbe fúródni, ez tökéletessé teszi olyan orvosi alkalmazásokban, ahol nagyon precízen kell beszúrni valahová anélkül, hogy a környező szövetet károsítanánk. Legalább ennyire fontos a precíziós „adagoló” is, amellyel a méreg a bőrbe jut, ezt leutánozó mikropumpán már dolgoznak is az ausztrál szakemberek.

A fullánk maga, 3D modell Forrás: UNSW

Bár nem tűnik akkora feladatnak, a fullánk kis mérete miatt rendkívül nehéz volt működés közben megfigyelni. Azonban a nagy sebességű videók segítségével sikerült. Ezek adatait aztán ötvözni tudták az apránként elkészített digitális 3D modellel, és kiderítették, hogy a fullánk egyes részei pontosan milyen összehangoltságban működnek, miként is dolgoznak együtt. A kész digitális modell alapján aztán már tudtak 3D nyomtatóval működőképes modellt is készíteni a szakemberek, ez pedig az alapja annak, hogy aztán különféle alkalmazásokhoz idomítsák a fullánk ihlette berendezéseket.