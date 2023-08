Az elektromos tűzhelyek egészségügyi hatása

A főzés nyílt lánghoz kapcsolódó folyamatai légszennyezőek, s mivel ezt a saját otthonunkban tesszük, így magunkat mérgezzük, akár fával-szénnel, akár gázzal üzemel a tűzhelyünk. Nemrégiben Ecuadorban országos kampány keretében 750 000 háztartásban cserélték le a gáztűzhelyeket elektromosra (indukciósra). Az átállás hatásait a Kaliforniai Egyetem (San Diego) vezette nemzetközi csoport mérte fel, és a PNAS folyóiratban ismertette az eredményeket.

A szakemberek arra jutottak, hogy a program első hat évében, nagy valószínűséggel ezen átállás hatására, mind az üvegházgáz-kibocsátás, mind a kórházba kerülés aránya csökkent.

„A kutatásunk arra ad bizonyítékot, hogy amennyiben a hálózati áram zöld áram, akkor egy ilyen gázról áramra való átállásnak mind az éghajlatra, mind az egészségre pozitív hatásai vannak” – mondta el Carlos Gould, a kutatás vezetője.

Ecuadorban az tette lehetővé ezt a változást, hogy egyre inkább vízerőművekből nyerik ki az elektromos áramot, így országos szinten nagyot lehetett javítani a korábban gázzal főző otthonok levegőjének tisztaságán. 2015-21 között Ecuador háztartásainak tizedében telepítettek indukciós tűzhelyet. A kutatók ezen időszakból elemezték egyrészt a háztartások energiaköltségeit (130 millió havi energiaszámlát), és arra jutottak, hogy míg az áramfogyasztás 5 százalékkal nőtt, a gázfogyasztás 7,5 százalékkal csökkent. Mivel az áramot egyre nagyobb részben adták vízerőművek, ezzel az ország szén-dioxid-kibocsátásának nettó 7 százalékos csökkenését is elérték!

A vizsgálatok úgy találták, hogy a vártnál is sokkal nagyobb volt az átállás pozitív egészségügyi hatása. Ehhez 2002-től kezdődő, egészen 2020 tavaszáig tartó időszakban, összesen 9,6 millió kórházi kezelés esetét elemezték. Arra jutottak, hogy 1 százaléknyi elektromos tűzhelyátállás kapcsán 0,74 százalékkal csökkent a bármilyen okból bekövetkező kórházi kezelés igénye. Azonban a COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség) miatti kórházba kerülés már 2,11 százalékos csökkenést mutatott!

A kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy a világon számos más országban, ahol hasonló programok indultak, érdemes a pozitív egészségügyi hatásokat is követni. Emellett fontosnak tartják, hogy például az új építésű házaknál egyáltalán ne építsenek ki gázvezetékeket, illetve kezdeményezzék a gáztűzhelyek elektromos tűzhelyre való cseréjét – ez történik már most például San Franciscoban, illetve hasonló projekt kezdődik Boston és New York esetében is.

Ecuador országos programja és annak tanulságai sokak számára jelenthetnek pozitív példát, az elemzések pedig bizonyítékot arra, hogy mennyire hasznos is az átállás mind a klíma, mind az egészség szempontjából.