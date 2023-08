Csatornaépítéskor bukkantak gazdag ősmaradvány leletekre

A New Zealand Journal of Geology and Geophysics folyóiratban számoltak be új-zélandi kutatók arról az őslénytani leletegyüttesről, amelyet Auckland belvárosában, egy csatornarendszer-bővítés során találtak 2020-ban. A leleteket egy homokpad tartalmazta, és amint kiderült, miféle csodára bukkantak, az építtető is nagy segítségére volt az őslénykutató csapatnak még két fiatal kutató munkáját is finanszírozta a vízkezelő cég – számolt be a Scimex hírportál.

A kövületeket tartalmazó homokot kiemelték és külön helyezték el, így azt a kutatók heteken át szitálhatták, keresve benne az ősmaradványokat. Összesen több mint 300 ezer darabot sikerült összeszedniük, ebből több ezer múzeumba is került.

Kagylók, csigák, tengeri sün, korallok, cápafog is volt a leletek közt. Forrás: New Zealand Journal of Geology and Geophysics f

„A maradványok részletes vizsgálata alapján azok 3-3,7 millió évvel ezelőtt rakódtak le a mai Manukau-kikötő egykori árapályzónájának egy csatornájában” – magyarázta Dr. Bruce Hayward, a kutatás vezetője.”Akkoriban a tengerszint egy kicsivel magasabb volt, és a bolygónk is egy picit melegebb hely volt, mint ma. Ez azt is eredményezte, hogy a megtalált kövületek közt számos szubtrópusi faj van, amelyek rokonai ma a Kermadec- és a Norfolk-szigetek környezetében, melegebb vizekben élnek.” (E szigetek a mai Aucklandtől mintegy ezer kilométerrel északra, az Egyenlítőhöz közelebb találhatóak.) A kutatók legalább tíz, eddig ismeretlen fajt is találtak, amelyek tudományos leírására a jövőben kerül majd sor.

A lelőhely egykor ilyen csatorna volt, a leletek tanúskodnak róla, milyen környezet volt ott. Forrás: New Zealand Journal of Geology and Geophysics

A leletegyüttes érdekessége, hogy olyan állatok sodródtak a hullámverés és az árapály áramlataival egymás közelébe az árapályzóna csatornájában, amelyek teljesen eltérő helyeken éltek. Még egy szárazföldi csigafaj számos példányát is megtalálták – ezek az állatok valószínűleg egy vihar során a szárazföldről lefolyó áradással érkezhettek ide. Azonban az állatok zöme a tengerfenék lakója volt, a közeli folyótorkolatban, félig sós vízben élhetett. Emellett van olyan ritkaság is, mint egy sziláscet csigolyája, számos fehér cápa fog, több kihalt cápafaj gerince és szintén kihalt rájafaj foga is.