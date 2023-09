Az afrikai vadkutyák hőtűrése

Egy angol zoológusokból álló kutatócsoport vizsgálta meg az afrikai vadkutyák (Lycaeon pictus) reakcióit a felmelegedésre. A kenyai vadállatok esetében arra jutottak, hogy azok valószínűleg nem élhetnek túl egy globálisan 3 Celsius-fokos melegedést. Korábbi kutatások azt mutatták, hogy a felmelegedésre valamilyen módon minden élőlény reagálni fog, lesz néhány, amelyik előnyt kovácsol belőle, ám a többség számára negatív hatásúak lesznek a változások. Most kimondottan az afrikai vadkutya helyzetét mérték fel.

A Global Change Biology folyóiratban közzé tett kutatás során több mint 16 éven keresztül figyelték a kenyai vadkutyák viselkedését, a különféle kihívásokra, környezeti változásokra adott válaszaikat.

E fajt is sújtják a másokra is nehezedő negatív hatások, mint az élőhely feldarabolódása, az élőhelyvesztés, vagy épp az emberi eredetű betegségek. Az új felmérés azt mutatja, hogy ennél is súlyosabb lesz a helyzetük a klímaváltozás következtében, a megemelkedő hőmérséklet korlátot szab a zsákmányejtésnek, és növeli a fertőzések esélyét. Emellett a kutyamamák a nagyobb melegben kevesebb élelmet fogyasztva kevesebb tejet termelnek, és így kevesebb utódot tudnak sikeresen felnevelni is. A hőhullámok önmagukban is csökkentik a felnőtt egyedek túlélési esélyeit.

A megfigyeléseken alapuló modellszámítások szerint már 1 Celsius-fokos emelkedés is 40 százalékos népességcsökkenést eredményez a vadkutya-állományban, ám 3 Celsius-fokos emelkedésnél teljesen összeomlana a populációjuk.

Az afrikai vadkutya falkában él, amelyet a domináns pár vezet. A szaporodásukat ugyan az év leghűvösebb időszakára időzítik, ám így is problémát jelenthet a kicsik felnevelésében a meleg. Egy korábbi, Botswanában végzett vizsgálatban egy másik kutatócsoport arra jutott, hogy egyre jobban kitolódik a kicsik születési ideje a felmelegedés miatt (egyre később köszönt be a hűvös idő). Azonban ez azzal járt, hogy a kicsik növekedésének következő szakasza, amelynek során a vacokban vannak, túl meleg idővel járt, és ez ismét csak csökkentette a túlélésüket. Számos, klímához köthető tényező együttes hatása eredményezheti a populáció összeomlását ebben a nagy termetű ragadozó fajban.