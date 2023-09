Fájdalomcsillapító hatású Mozart altatója

100 újszülött esetében végeztek randomizált vizsgálatot. A kisbabákat megszületésüket követően rutin vérvizsgálattal is ellenőrzik például sárgaság vagy fenilketonuria felderítése céljából, ehhez a babák sarkát megbökve nyernek ki egy kevéske vért. A vizsgálatok során, amelyeket New Yorkban végeztek el, átlag 2 napos kisbabákkal. A babák fájdalomszintjét a vizsgálat előtt, közben és után is felmérték – ezt az arckifejezéseik, légzésritmusuk, végtagmozgásuk és sírásuk alapján osztályozta egy olyan szakember, aki semmiféle külső hangot nem hallott egy hangszigetelő fejhallgató miatt. A 100 piciből 54 esetében lejátszották Mozart altatóját 20 perccel a vérteszt előtt, és annak elvégzése ideje alatt is, a tesztet követő ötödik percig szólt a zene. A többi kisbaba nem részesült efféle muzikális vigaszban.



A babák mindegyike azonos fájdalomszintet mutatott a vérvételhez szükséges bökés előtt (ez átlagosan 0 volt a 7-es skálán), azonban a zenehallgatók a vérvételkor és utána jelentősen alacsonyabb fájdalomszintet mutatta csak. A bökés pillanatában 4-es fájdalomszinten jártak a zenehallgató kisbabák, egy perccel utána ez visszaállt 0-ra és így is maradt. A csendben, zene nélkül megbökött babák átlagos fájdalomszintje 7-es volt a bökés pillanatában, 5,5-ös egy perccel utána, és 2-es két perccel utána. Három perccel a procedúrát követően mindkét csoport tagjai egyformán éreztek már.

Ez azt jelentette, a kutatók szerint, hogy a kisbabákkal végzett különféle vizsgálatok során hatékony fájdalomcsillapító lehet a zenehallgatás. A következőkben azt is szeretnék megvizsgálni, hogy milyen hatása van a szülők hangjának, vagy más fizikai vigasztalásnak ugyanilyen helyzetekre.