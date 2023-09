Mesterséges intelligencia a pollenkutatásban

Javában tart még a parlagfű sokakat ingerlő pollenjének szezonja, tudjuk, milyen fontos is tudni, mi lebeg a levegőben, amelyet belélegzünk. Azonban a pollen vizsgálata és felismerése nemcsak a jelenünk, hanem a múltunk környezetének megismerését is elősegíti. Pollenszemcsékkel évmilliókra tekinthetünk vissza, de akár történelmi átalakulásokat is dokumentálhat egy terület virágporának változása. Az Exeteri Egyetem számolt be arról a kutatásról, amelyben a virágpor típusainak felismerését, azonosítását mesterséges intelligencia segítségével igyekeznek megkönnyíteni a szakemberek.

Cseresznye pollenje Forrás: Önök küldték / Pintér Máté

A környezeti mintákban található pollenszemcsék és spórák vizsgálatának tudományát palinológiának hívják, és segítségével például feltárható, milyen növények éltek egy egykori erdőben, vagy milyen növényeket termeltek egy egykori település környezetében. Azonban a mikroszkopikus szemcsék felismerése nemcsak hatalmas tudást igénylő feladat, hanem sok időt is felemészt. Mikroszkóppal egyszerre átlag 150-500 pollenszemcsét lehet elemezni (ennyi fér a tárgylemezre), s ehhez 2-10 óra munkaidőre van szükség.

Keleti liliom pollenje Forrás: Önök küldték / Pintér Máté

Az újonnan kifejlesztett módszer egy orvosi kutatásokban alkalmazott sejtvizsgálati technológiát ötvözi a betanított mesterséges intelligencia felismerőképességével. A betanításkor az eddigiektől eltérő elveket követtek. Az MI már képes volt megismerni a tökéletes állapotú pollenszencséket eddig is, azonban azokat nem, amelyeket például egy sok millió éves üledékben már kissé megharapdált az idő vasfoga. Az új módszer során azonban sokkal rugalmasabbá vált az MI, és már megismeri, kategorizálja a nyomott, sérült szemcséket is. Az egyes szemcsék közti hasonlóságok alapján képes arra, hogy a megállapítsa a szemcséket előállító növények rokoni szálait is. Ez pedig különösen alkalmassá teszi arra, hogy még nem ismert növények pollenjeit azonosítani lehessen.

Mályva pollenje Forrás: Önök küldték / Pintér Máté

A módszert a modern korok kihívásainak eleget téve tovább is fejlesztik. A kutatók szeretnék elérni, hogy kiderüljön a segítségével, pontosan mely fűfélék pollenje lebeg épp a légkörünkben, ugyanis egyes fűfélék jobban allergizálnak, mint mások.