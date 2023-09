Új ötlet az afrikai sertéspestis felmérésére

Az afrikai sertéspestis (ASF) korunk leghírhedtebb állatbetegsége, ha egy állattartó telepre bejut, akkor ott vége az összes disznónak. Mivel a vaddisznók terjesztik, köreikben szabadon terjedhet, ezért a megfékezése szinte lehetetlen. Ki veszi észre, ha egy vadállat az erdő közepén megbetegszik? Mire kiderül, az állat már elpusztult, és jó eséllyel rengeteg társának átadta a betegséget.

Ezt a problémát igyekszik egészen érdekes ötlettel orvosolni egy nemzetközi kutatócsoport. Az ötletükről előre érdemes megjegyezni, hogy elméletben nagyon szép, ám a gyakorlati megvalósítással kapcsolatban az emberben felmerülnek kérdések.

A szakemberek ellenőrzött körülmények közt (ólakban tartott) vaddisznókra helyeztek fel 3 dekás speciális mozgásérzékelőket, amelyek folyamatosan rögzítették az állat aktivitását. A gyorsulásmérő, amit használtak, a disznók fülére került. A kutatók szándékosan megfertőztek egyes vaddisznókat (ezt nem emiatt a kutatás miatt tették, hanem egy sertéspestis elleni védőoltás fejlesztése kapcsán), majd követték azok aktivitását. Kiderült, hogy a fertőzött disznók 10-20 százalékkal kevesebbet mozogtak, mint egészséges társaik.

A kutatók is belátják, hogy van még tennivaló a módszerük alkalmazhatósága előtt. Először is, szerintük, meg kell oldani, hogy egy algoritmus elemezni tudja a kapott adatokat és időben jelezze, ha egy disznó beteg. Ez különösen annak fényében fontos, hogy a disznó a fülét akkor is mozgatja, ha amúgy fekszik. Másodszor pedig nem ellenőrzött körülmények közt – vagyis vadon élő disznókban – is le kell tesztelni, hogy hasonló eredmények születnek-e.

Arra nem tértek ki a kutatók, hogy ki lesz az, aki végigjárja az erdőket és minden egyes (csak Európában ez sok millió egyedet jelent) vaddisznó fülére felaggat egy mozgásérzékelőt, mert, valljuk be, nem nehéz ráébredni, hogy valószínűleg ez a pont a legnagyobb kihívás az egyébként remek módszer alkalmazhatóságában.