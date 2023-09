Mennyivel zöldebb a távmunka?

Ha valamire jó volt a covid, az a távmunka elterjedése, sokan, akik korábban irodaházakban dolgoztak, ma már ugyanezt otthonról tehetik. Persze nem minden munkakör alkalmas erre, de ahol megoldható, ott számos cég fenntartotta a távmunka lehetőségét, leginkább azért, mert olcsóbb.

A Cornell Egyetem számolt be egy új kutatásról, amelyben azt tárták fel, a távmunkának milyen hatása lehet a szén-dioxid-kibocsátásra: ideális esetben ez akár 54 százalékkal is csökkenthető. Nagyon nem mindegy azonban, hogy mennyit és hogyan tölt valaki otthonról végzett munkával.

„A távmunka nem zéró kibocsátású, a hibrid munkavégzés előnyei pedig nem egyenes arányúak” – mondta el Fengqi You, a kutatás vezetője. „Azt mindenki tudja, hogy bejárás nélkül a közlekedésre fordított energián spórolni lehet, azonban mindig vannak életmódbeli eltérések és más befolyásoló tényezők is.”

Nem meglepő módon az irodai és a hibrid (részlegesen otthonról, részlegesen az irodából) dolgozók esetében az energiát leginkább a közlekedésre és az iroda működtetésére fordítják, ez teszi ki a szénlábnyom zömét az ő esetükben. A kutatásban felmérésekkel és modellezéssel igyekeztek ennél pontosabb adatokhoz jutni a szakemberek, például az otthoni energiafelhasználás, a munkába járás távolsága és közlekedési módozata, a család mérete és az otthoni iroda elrendezése, valamint az iroda mérete és a munkaasztal-megosztás mértéke.

Az eredmények szerint minél többet dolgozik otthonról valaki, annál gyakrabban jár el szabadidős vagy szociális tevékenység miatt. Akik hibrid módon dolgoznak, hajlandóak távolabbról is bejárni a benti munkanapjaikon, mint azok, akik minden nap az irodában dolgoznak. Az irodai munkaasztal-megosztás (vagyis az, hogy egy asztal van csak, de azt a hét minden napján más és más használja, annak függvényében, hogy aznap kinek van benti munkanapja) hatása 28 százalékos szénlábnyom-csökkenést jelent. Az is világossá vált, hogy a távmunkának és a hibrid munkának elhanyagolható hatása van a számítógép-, telefon- vagy internethasználat terén fellépő szénlábnyomra.

Annak, ha valaki csak heti egy napot dolgozik otthonról, nincs lényegi befolyása a szén-dioxid-kibocsátásra.

A kutatók szerint az egyes cégeknek a szénlábnyom-csökkentésével kapcsolatban az otthoni munkavégzéshez köthető kibocsátást is figyelembe kell venni, akkor is, ha az nem az irodában érvényesülő energiafelhasználáson alapul. Ha a távmunkában dolgozók irodai helyét megszüntetik, azzal például takarékoskodni lehet, de szintén megtakarítást lehet elérni azzal is, ha az autózás helyett a tömegközlekedést támogatják a munkába járás esetén, ahol erre lehetőség van (ez főként a jó tömegközlekedési infrastruktúrájú nagyvárosok lakóira érvényes). Emellett továbbra is igen fontos lehetőséget rejt az irodák energiahatékonyságának javítása.