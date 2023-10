Gyógyszer tapadókorongból

Számos modern gyógyszerhatóanyag olyan nagy molekulából áll, amelyet az emésztőrendszer még a célba érkezése előtt felaprít (pl. peptidek, fehérjék), ezért kizárólag injekció formájában használhatóak. Erre jelenthet kényelmes és fájdalommentes alternatívát a Zürichi Műszaki Egyetem kutatóinak találmánya. A svájci kutatók a Science Translational Medicine folyóiratban mutatták be azt az érdekes kis szerkentyűt, amelynek segítségével a száj nyálkahártyáján keresztül lehet gyógyszer hatóanyagot a szervezetbe juttatni.

A korong belsejében lévő hatóanyag a nyálkahártyán keresztül felszívódik. Ezt segíti az is, hogy a korongban fellépő szívóhatás miatt kissé megnyúlik itt a nyálkahártya. Forrás: ETH Zürich

Az eredeti ötlet az egyetem egy korábbi posztdoktori kutatója, Zhi Luo éttermi élményéből ered: Luo vacsora közben észrevette, hogy egy fél borsszem rátapadt a szája belsejére. Bár ez elég kényelmetlen érzés volt, de ötletet adott neki arra, miként lehetne egy gyógyszert adagoló eszközt a helyén tartani a száj síkos nyálkahártyáján.

A részleteket ki kellett persze dolgozni – beleértve azt is, hogy miféle alakú tapadókorong lehet a leginkább célszerű erre a feladatra, és azt, hogy mennyire erő szívóhatásra van szükség. Ezen felül azt is ki kellett kísérletezni, hogy milyen anyag serkentheti a nyálkahártyán keresztüli felszívódást – erre természetes megoldást találtak, a szervezetben előforduló anyag segítségével.

A kis tapadókorong egy centi átmérőjű, fél centi magas kupola, amellyel 50 milligramm gyógyszer-hatóanyagot lehet a szervezetbe juttatni. A korongokat – egyelőre üresen – tesztelték önkénteseken is, akik arról számoltak be, mindenképp ezt a módszert választanák egy injekció helyett a gyógyszerbeadásnál. A korongok minimum 30 percen át az arc belsején maradtak, vagyis volt elég idő a (most még nem használt) hatóanyag felszívódásához.

A polipok karján a tapadókorong ihletet adott a kutatóknak az eszköz elkészítéséhez. Forrás: ETH Zürich

A kutatók szabadalmaztatták a módszert, és most azon dolgoznak, hogy a tapadókorong minden jelenlegi gyógyszerészeti előírásnak megfeleljen. Természetesen még sok tesztre lesz szükség és persze az engedélyeztetési eljárás se két hét, így egy kicsit még várni kell arra, hogy lecserélhessék a betegek a rendszeres injekcióikat tapadókorongokra. Azonban már most számos gyógyszercég jelezte érdeklődését a módszer iránt.