Ujjhegynyi robotjármű, akkumulátor nélkül

A Washingtoni Egyetem mutatta be azt a miniatűr autonóm járművet, amely megcáfolta, hogy nem lehet mozgatni, működtetni akkumulátor nélküli eszközöket. A minirobot prototípusa 1 centis, mindössze 1,1 grammot nyom, és másodpercenként 5,5 millimétert képes haladni, minimális energia, alig 50 mikrowatt (ezred watt) segítségével. Az energiát ehhez akár a tetején elhelyezett miniatűr napelemből, akár rádiósugárzásból kinyerheti. A miniatürizálás tette lehetővé azt, hogy ennyire kevés energiára legyen csak szüksége a robotjárműnek.

A mini robotjármű szaggatott ritmusban halad, ezt szemlélteti a kép. Forrás: University of Washington

Az eszköz képes a saját tömegének a háromszorosát elszállítani, és 1 gramm szállításakor is csak negyedével csökken a sebessége. A kutatók 10 különféle felszíntípuson demonstrálták a minirobot működését, például fa-, beton- vagy talajfelszínen. Szenzora segítségével képes megkeresni az energia kinyeréséhez szükséges fényt adó helyet s automatikusan odagurulni (a gurulás nem egyenletes, hanem kis „léptekben”, szakaszosan zajlik). Képes a szenzora által érzékelt adatot 200 méteres távolságba is eljuttatni rádió segítségével.

A kutatók egy spanyolországi konferencián számolnak be a fejlesztésükről. Az ilyen, helyváltoztatásra képes eszközökből hálózatot is lehet kiépíteni, amelynek pont a mozgékonysága az előnye. Segítségével akár ipari, akár más környezetben, például melegházakban lehet méréseket végezni, de lehet vele gázszivárgást vagy tűzfészket is keresni. Azzal, hogy ezek az eszközök a szenzoraik révén autonóm módon képesek közlekedni, a kézi kihelyezés problémáját is megoldották a szakemberek.