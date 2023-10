Víztisztító vízibolhák

A vízből meglehetősen nehéz, költséges és gyakran környezetszennyező módon lehet csak eltávolítani egyes kémiai szennyeződéseket – gyógyszermaradványokat, mezőgazdasági vagy ipari vegyszereket. A Science of the Total Environment folyóiratban jelent meg az a kutatási eredmény, amelyben a vízibolháknak, ezeknek az aprócska vízi ízeltlábúaknak a természetes víztisztítási képességeit mérték fel. Olyan vízkezelési megoldást sikerült találni, amellyel – egyelőre csak laborkörülmények közt – a vízibolhák segítségével a szennyvízben lévő diklofenák (gyógyszerhatóanyag) 90 százalékát, az arzén (nehézfém) 60 százalékát, az atrazin (gyomirtó) 59 százalékát és a PFOS (perfluoroktánsav, ipari szennyezőanyag) 50 százalékát eltávolították – számolt be a Birminghami Egyetem.

A hagyományos szennyvízkezelést ezek az anyagok túlélik, ez pedig a tisztított víz felhasználhatóságát erősen korlátozza. A makacs szennyező anyagok évente mintegy 92 millió ember egészségkárosodását okozzák, hisz a nem eléggé tiszta víz valahogyan visszajut az emberhez a folyókon, mezőgazdaságon, ivóvízen keresztül.

Az eljárás során azt a tisztított szennyvizet lehet megszabadítani az „örök” szennyeződésektől, amit a korábbi eljárásokkal már nem tudtak tovább tisztítani. Az elpusztult vízibolhákat (amelyek egyébként kiszűrték a szennyeződéseket) külön gyűjtik a rendszerből. Forrás: Science of the Total Environment

A módszer olcsó, alacsony a szénterhelése, természetes és alkalmazható a lakossági szennyvíz kezelési folyamataiban. A már beüzemelt vízibolhás víztisztító nagyjából önfenntartó rendszerré is válik. Az állatkák által felvett szennyező anyagok nem kerülnek vissza a vízbe, így a tisztított szennyvíz felhasználhatósága nagyban megnő.

A vízibolha szuperképessége, hogy akár évszázadokon át is „alvó” állapotban maradhat, a kutatók ennek köszönhetően tudtak olyan vízibolha-csoportot keresni, amely korábbi nagy szennyeződéseket élt át. E csoport olyan evolúciós útvonalat járt be, amelyben ellenállóbbá vált e szennyeződésekkel szemben, így őket kiválogatva a kutatók gyakorlatilag egy élő vízszűrőhöz juthattak. Az állatkákat a hagyományos tisztítási folyamatokon már átesett víz kezelésében használhatják, mintegy végső tisztítási fázisként.

A segítségükkel kezelt víz sokkal kisebb veszélyt jelent mind a környezetre, mind az emberi egészségre.