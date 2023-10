Életre szóló hatású, ha egy gyerekkel kiabálnak

A Liverpooli John Moores Egyetem (LJMU) Közegészségügyi Intézetének kutatói arra találtak újabb bizonyítékot, hogy ha a felnőtt egy gyerekre negatív, agresszív megjegyzéseket tesz, az ugyanolyan hatású, mint az elhanyagolás vagy a fizikai erőszak. A Mark Bellis professzor vezette csoport kiderítette, hogy a szóbeli bántalmazást átélt gyerekek közel kétszer akkora eséllyel válnak kábítószer-használóvá vagy kerülnek börtönbe, mint az efféle bántalmazást nem megéltek.

A vizsgálatok során több mint 20500 felnőtt emberrel végeztek felmérést, egyrészt megvizsgálták, hogy az adott személyek átéltek-e valamiféle negatív gyerekkori élményt – ide tartoztak olyasmik, mint a szülő mentális betegsége, családon belüli erőszak, nemi erőszak, fizikai vagy szóbeli bántalmazás. Ezeken felül az alanyok saját életvitelét is feltárták, beleértve a szerhasználat, alkohol, az elhízás, tinédzserkori terhesség, nemi betegség, börtönbüntetés, erőszakos cselekmény elkövetése vagy annak áldozatává válás eseteit, többek között.

Összehasonlítás a verbális bántalmazást átélt (kék) és az enélkül felnőtt (narancs) emberek sorsában. Sorrendben balról jobbra: mentális jóllét alacsony szintje, kannabiszhasználat, rohamivászat, börtönben töltött idő, erőszak áldozatává válás, erőszak elkövetése. Forrás: BMJ Open

A korábbi kutatásokban egészen kevés esetben vizsgálták azt, hogy a verbális bántalmazás milyen hatással van a gyerekek jövőjére, most ezt is elemezni lehetett. A kutatás során felnőtteket faggattak ki a múltjukról, ez pedig mindig együtt jár azzal, hogy nem minden esetben vallják be (mert szégyellik, vagy nem is emlékeznek pontosan) arra, ami negatív hatás őket érte. Ezért feltehetőleg az arányok még rosszabbak lehetnek a valóságban.

A felnőttek gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy a kiabálás és az olyan negatív kritika, mint a „lusta” vagy a „hülye” mennyire negatívan hatnak a gyerekre. Ez különösen igaz akkor, ha a szülő maga is ilyen nevelésben részesült. A gyerekek mentális egészségéért és fejlődéséért aggódó szakemberek emiatt is alapították meg a „Words matter” vagyis a Szavak fontosak jótékonysági szervezetet, amely a gyerekek szóbeli bántalmazása ellen veszi fel a harcot. Nagy Britanniában ma minden öt gyerekből kettőt ér szóbeli bántalmazás…