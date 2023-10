Így hat a fény a mentális egészségre

Mintegy 87 ezer ember részvételével készült az az új kutatás, amelyben a nappali és az éjszakai fények mentális egészségre kifejtett hatásait mérték fel a Monash Egyetem kutatói. Ismert, hogy a napi bioritmus zavara is együtt jár a pszichiátriai rendellenességek sokaságával, így arra voltak kíváncsiak a szakemberek, hogy befolyással lehet-e a fény arra, hogy valaki fogékony-e pszichiátriai betegségekre. Az eredményekről a Nature Mental Health folyóiratban számoltak be a szakemberek.

Arra jutottak, hogy az éjszakai fény növekedésével gyarapodtak, erősödtek a pszichiátriai tünetek, a depresszió esetében például 30 százalékos növekedést tapasztaltak. Azonban a nagyobb nappali fényhatás jótékony következményeire is bizonyítékot találtak: mintegy 20 százalékkal csökkent a depresszió esélye. Hasonló összefüggéseket találtak az önbántalmazás, a pszichózis, a bipoláris zavar, a szorongásos zavar és a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) esetében is. Ez azt is jelenti, hogy az éjszakai fények kerülésével, és a minél több nappali fénnyel e betegek állapotát gyógyszermentesen is lehet javítani. A vizsgálatok során számos egyéb tényezőt is figyelembe vettek, mint az adott személyek életkora, neme, fizikai aktivitása, vagy épp az évszak, illetve az illetők foglalkoztatottsága, ám ezek semmiféle összefüggést nem mutattak.

A kutatók szerint hatalmas társadalmi hatása lehet a kutatási eredményeiknek. „Ha az emberek megértik, hogy az őket érő fényhatások befolyásolják a mentális egészségüket, máris tehetnek néhány egyszerű lépést a saját jóllétük érdekében” – mondta Sean Cain, a kutatás vezetője. „Az eredményeink azonosak voltak akkor is, ha figyelembe vettük az alvásidőt, a több műszakos munkarendet, a városi vagy vidéki lakhelyet, illetve a szív- és anyagcsere-rendszer egészségi állapotát is.”

A modern, iparosodott világban az ember szó szerint megfordította a természetes életritmusát, miközben az agyunk evolúciója során a nappali életmódhoz alkalmazkodott. Ma viszont az időnk 90 százalékát épületekben töltjük, mesterséges fényben, ami nappal túl kevés, éjjel viszont túl sok – a természetes fény ciklusaihoz viszonyítva. „Ezzel összezavarjuk a szervezetünket és aztán nem érezzük jól magunkat” – tette hozzá a kutató.