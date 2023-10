Az albérlet öregít

Az Adelaide-i Egyetem számolt be arról az újonnan, a Journal of Epidemiology & Community Health folyóiratban közzé tett kutatásról, amely szerint az albérletben lakók biológiai életkora gyorsabban emelkedik azokhoz képest, akik saját otthonban élnek. Ez az összehasonlítás a munkanélkülieknél, vagy épp a korábbi dohányzó esetre is igaz volt, vagyis az albérlet még ezeknél is rosszabb hatású az ember egészségére. A felmérést ráadásul Nagy Britanniában végezték, ahol a lakosság 62 százaléka saját otthonban él, 20 albérletben, 17 pedig szociális bérlakásban – ez esetben az albérletben élőket vizsgálták. (Hazánkban 91 százalék feletti a saját lakásban élők aránya.)

A biológiai életkort különféle mérhető adatok alapján vérmintából lehet meghatározni, ez eltérhet a valós, születési életkorunktól. Gyakorlatilag a biológiai életkor azt mutatja meg, mennyit károsodott a szervezetünk, ez könnyen érthető módon számos külső hatás miatt megtörténhet.

A felmérés eredményei szerint a lakhatás bizonyos formái gyorsabb öregedéshez vezettek, függetlenül attól, hogy saját vagy bérelt lakásban élt-e valaki, ilyen volt az, ha valakinek gyakori fizetési hátralékai voltak, vagy ha szennyezettebb volt a környezet. A lakhatási adatokban olyanokat is ellenőriztek, hogy milyen komfortfokú volt a lakás, volt-e benne központi fűtés, vidéki vagy városi környezetben volt-e, illetve járt-e hozzá valamilyen szociális támogatás.

Az albérlet esetében a kutatók szerint az okozhatja a fokozott öregedést, hogy a lakásbérlés bizonytalansággal járó életmód (bármikor kitehetik az embert a bérelt lakásból), és az is hozzájárulhat, hogy sokba kerül az albérlet.

Bár a felmérést csak fehér, európai lakosokon végezték, máshol is hasonló hatásokkal járhat az albérleti lét bizonytalansága. A kutatók szerint ez ellen úgy lehet tenni, ha a bérlők biztonságát fokozzák, például az indok nélküli kilakoltatások szigorításával.

Azt se szabad elfeledni, hogy egy zömében tulajdonláson alapuló lakásrendszerben alapvetően azok laknak albérletben, akik egyébként nem tartoznak a leggazdagabbak közé, így az eleve rosszabb anyagi körülmények valószínűleg önmagukban is elősegítik a gyorsabb biológiai öregedést.