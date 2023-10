Kvarckristályok egy exobolygó felhőiben

Így blokkolja a csillaga fényét a bolygó légkörében lévő kvarc. A méréseket 28 hullámhosszon végezte el a JWST, ezeket az adatokat a Hubble és a Spitzer méréseivel is kiegészítették. A 8,6 mikronos hullámhosszon jelentkező jel az, ami a szakemberek szerint a kvarckristályoknak köszönhető. A lila vonal a mérések alapján modellezett spektrum grafikonja, a sárga rész azt mutatja, milyennek kellene lenni, ha nem volna a légkörben a kvarc.

Forrás: NASA, ESA, CSA, and R. Crawford (STScI). Science: Nikole Lewis (Cornell University), David Grant (University of Bristol), Hannah Wakeford (University of Bristol) from the Space Telescope Science Institute.