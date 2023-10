Hordozható, újratölthető szódás flakon

Nagyon sokan szeretik a szódát, vagy a szénsavas ásványvizet, a buborékok frissítő hatása miatt, egy új svájci találmány azoknak kínál környezetbarát megoldást, akik e csoportba tartoznak, és szeretnének bárhol, bármikor szódát inni. Arra rengeteg megoldás van, hogy miként vihetünk magunkkal otthonról csapvizet, de a szódával ezt eddig el se lehetett képzelni.

A Zürichi Műszaki Egyetemen végzett fiatal kutatók, akik maguk is szódarajongók, emiatt fejlesztették ki az újratölthető szódás rendszert. A fejlesztett termékük fenntartható, piaci rést fed le, és igen praktikus.

A formatervezett 6 decis flakon aljába építették be a szén-dioxid tartályt, amelyből 10 flakon szóda készíthető gombnyomásra. A gázt, ha kifogy, otthon pótolhatjuk egy erre a célra készített állomáson, amelybe a más készülékekhez kapható szén-dioxid tartályt lehet csatlakoztatni, a vizet csapról bárhol utánatölthetjük.

A fiatal szakemberek igyekeznek mindent a lehető legkörnyezetbarátabb módon előállítani, például a készüléket helyben gyártatják, illetve forgalmazzák is majd (egyelőre a cégüknél lehet megvásárolni). A következő terveikben az szerepel, hogy ugyanilyen megoldásban egy kívánság szerint ízesített szódát előállító palackot készítsenek, illetve olyan formát is, amely speciális vízszűrője segítségével ott is megoldást jelent, ahol nincs egészséges csapvíz.