Új törpe tintahalak Japánban

Okinava szubtrópusi szigeteit övező korallok és tengerifű-mezők adnak otthont a világ egyik leggazdagabb tengeri ökoszisztémájának. Csak korallból több mint 360 faj lakik itt, és e törékeny víz alatti világok számtalan további élőlénynek is otthont biztosítanak. Az Okinavai Tudományos és Műszaki Egyetem (OIST) kutatói más japán és ausztrál intézmények szakembereivel együtt e terület élővilágának szisztematikus felmérése során bukkantak rá két, eddig ismeretlen törpe tintahalra. Az állatok az Idiosepius kijimuna és a Kodama jujutsu tudományos nevet kapták, amelyek ihletői a helyi japán folklórban szereplő erdei lények voltak.

A Kodama jujutsu neve a japán küzdősportra, a dzsúdzsucura is utal: az állatka ragadozó életmódú, saját magánál is nagyobb méretű garnélarákokat fog el rövidke karjai segítségével, ráadásul a karjait gyakran tartja e sportra jellemző felemelt pózban.

Kodama jujutsu Forrás: OIST / Brandon Ryan Hannan

Nem volt könnyű rábukkanni ezekre a kis állatkákra, mivel a nevükhöz méltó módon valóban törpe termetűek, még a legnagyobb is csupán 12 milliméteres volt! Ez nem elég: ráadásnak mindkét faj éjszaka aktív és csupán a téli hónapokban lehet velük találkozni. A fajok felismerése és azonosítása a szakemberek és búvárfotósok közti együttműködésnek köszönhető, sőt, voltaképp az egész felmérési kampányt Shawn Miller, Keishu Asada, és Brandon Ryan Hannan fotói inspirálták.

Idiosepius kijimuna Forrás: OIST / Brandon Ryan Hannan

A két kis tintahal élete szorosan összekötődik az otthonukként szolgáló smaragdzöld vizekkel. Azonban az óceán melegedése korallfehéredéshez vezet, az emberi tevékenységhez köthető szennyeződések tönkre teszik a vizek sérülékeny ökoszisztémáját, ahogy a túlhalászat vagy a szárazföldek mesterséges területnövelése is. Ezek miatt is különösen fontos, hogy felmérjék a régió élővilágát, hisz csak akkor lehet ezekért bármit tenni, ha ismerjük is őket.