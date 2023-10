Közel 300 arckifejezésük van a macskáknak

A macskákról általában azt tartják, hogy nem társas, nem szociális lények, így nem is tudnak túl sok arckifejezéssel közeledni másokhoz. Azonban a közelmúltban megnőtt az érdeklődés a macskák arckifejezései iránt, ám az esetek elsöprő többségében a macska-ember kapcsolatot, illetve a macska fájdalmat jelző gesztusait vizsgálták. Egy újonnan, a Behavioural Processes szakfolyóiratban publikált kutatásban a macskák egymás közti viselkedését kísérő arckifejezéseket mérték fel, és meglepően sokszínű kép rajzolódott ki a kutatók előtt. A kutatást a Science ismertette.

Az eredmények szerint 276 különféle képet vágnak a cicák a barátságostól a ellenségesig, ráadásnak úgy tűnik, ez legalább részben az ember hatásának köszönhető. Valószínűleg a macskák evolúciójuk során, a mellettünk eltöltött utóbbi tízezer évben tettek szert a különféle grimaszokra, cicamosolyokra, utálkozó arcvonásokra. Ezek az arckifejezések pedig arról árulkodnak, hogy nagyon is társas lénnyé váltak a cicáink.

Cirmi őse, az afrikai vadmacska (Felis lybica) Forrás: inaturalist

A macska ugyan lehet magányosan sétáló is, ahogy Kipling írta, azonban ő is gyakran köt barátságokat akár a vele egy háztartásban élőkkel, akár – kijárós macska esetében – a szomszéd cicákkal. A kivadult macskák gyakran élnek kolóniákban, logikus, hogy valamiféle módon kommunikálniuk is kell egymással. Kell, hogy legyen szeretet, diplomácia is, nemcsak veszekedés és harc – a kutatások pedig sokszor csak az agressziót vizsgálták.

A cicák közt is kialakulnak barátságok. Forrás: Pixabay

A mostani kutatást vezető Lauren Scott kaliforniai egyeteme közelében volt egy macskás kávézó, ahol több tucat együtt élő cica szórakoztatja a látogatókat, de még jógázni is lehet a cicákkal. A kutató és munkatársa a kávézó zárása után az együtt élő cicák egymás közti viselkedését figyelte és készített videókat róluk, természetesen az arckifejezéseikre koncentrálva. Ezt követően, a felvételek alapján a cicák arcizmainak összes mozgását részletesen feljegyezték, kivéve a légzéssel, rágcsálással, ásítással és ilyesmivel kapcsolatosakat. Az arckifejezések összesítésekor igen nagy szám, 276 jött ki, ez pedig egész közel jár a csimpánzok 357 arckifejezéséhez.

A gazdátlan cicák gyakran élnek kolóniákban, valahogyan kell egymással kommunikálniuk! Forrás: Pixabay

A cicák arckifejezései 26 különféle arcizommozgás segítségével álltak össze, egy-egy arckifejezésben átlag négyféle ilyen mozdulat vett részt. A különféle mozdulatok olyanok voltak, mint a szétnyíló száj, leeső áll, kitágult vagy beszűkült pupillák, pislogások, hunyorgások, felhúzott ajkak vagy szájsarkok, hátracsapott vagy épp előrenyúló bajszok, az orr nyalogatása, a fül különféle irányú mozgásai. A kutyák 27 efféle arcmozgással rendelkeznek, az emberek 44-re képesek, ám egyik esetben se ismert, hogy ezek kombinációi hányféle arckifejezéssé állhatnak össze.

Az Alice Csodaországban macskája vigyorog és vicsorog is egyszerre. Vajon a képen látható melyiket teszi épp? Forrás: Pixabay

A most vizsgált arckifejezések 45 százaléka kimondottan barátságos volt, 37 százaléka fejezett ki agressziót, a fennmaradók pedig mindkét irányt egyszerre képviselték, mint az Alice Csodaországban macskájának arca, amely egyszerre vigyorog és vicsorog is. A legtöbb arckifejezést ugyan nem tudták dekódolni a kutatók, de számos jel egyértelmű, például a másik cica felé fordított fülek és a kinyúló bajusz barátságos közeledést takarnak, a száj nyalogatása és a pupilla összehúzódása a rivalizálás jelei, általánosságban.

Érdekes módon számos barátságot kifejező arcmozdulatuk egészen olyan, mint az emberé vagy a kutyáé, majmoké vagy más állatoké, így könnyen lehet, hogy számos arckifejezés, például a játékot jelző, közös az állatvilágban.

Azt ugyan nem tudták a kutatók megmondani, hogy a vadmacskákkal milyen átfedést mutathatnak ezek az arckifejezések, de mivel a házi macska őse és minden közeli rokona egészen magányos életmódot folytat. A házi cicáink ezen ősök és rokonok védekező arckifejezéseit megőrizhették, ám mellé felvettek számtalan barátságos arckifejezést is, például akkor, amikor az ember vacsoramaradékát várva összegyűltek.

A kutatásnak számos gyakorlati haszna is lehet, például segítheti a gazdikat abban, hogy jobban megértsék a velük élő cicákat – ezt akár egy telefonos applikáció kifejlesztésével is lehet segíteni. Emellett például a menhelyeken élő cicák esetében a leendő gazdikat segítheti abban, hogy olyan cicát válasszanak, amelyek barátságosabb természetűnek tűnnek más cicákkal, így jobban ki fognak jönni az otthon már velük élő másik házi állatukkal.

Érdekes lehet még azt is feltárni, hogy vajon a kutyák megértik-e a macskák arckifejezéseit.