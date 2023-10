A technológia előretörését egyszerre övezi lelkesedés és aggodalom, hiszen nem látható előre, mit hoz a jövő. Ám ez egy sor más kérdésre is igaz. A tisztánlátáshoz egyvalami azonban rendre a segítségünkre van, ez pedig a tudomány, amely az új technológiákat létrehozza, és amelynek kulcsszerepe van a működésük megértésében éppúgy, mint hatásaik előrejelzésében és vizsgálatában.

A Magyar Tudományos Akadémia az idén immár 20 éves Magyar Tudomány Ünnepén kiemelt figyelmet szentel mind a mesterséges intelligenciának, és más olyan technológiáknak, amelyek megértésében a tudomány magyar művelőinek meghatározó szerepük van.

A jubileumi tudományünnepen is több száz rendezvényt szervez az Akadémia a határon túl, vidéken és a fővárosban is, ahol most az MTA székházának felújítása miatt a Humán Tudományok Kutatóházába várják a vendégeket.

Minden program, így a laikus közönségnek szóló ismeretterjesztő előadások is díjmentesen látogathatók, de a helyek korlátozott száma miatt mindenképpen előzetes regisztráció szükséges!

Részletes program és regisztráció: tudomanyunnep.hu