A lutein sokkal több mint szemvitamin

A Pécsi Tudományegyetem gyógyszerész kutatója, dr. Pap Ramóna a Kutatók éjszakáján tartott előadást a luteinről, amelyben mindannyiunk számára hasznos információk hangzottak el. Az előadásról az egyetem honlapja közölt összefoglalót. Megtudhattuk, hogy e vegyület a látás mellett a szív- és érrendszerre is pozitív hatással van, továbbá a vérnyomás és a koleszterin-háztartás szabályozásában is szereppel bír, valamint a legújabb kutatások kimutatták, a vizuális memóriát és a látásminőséget is javítja, daganatellenes hatását is vizsgálják.

„Az egyik legjobban ismert szerepe a látásban van: a fény általi károsodás ellen véd. Ezen kívül sejtvédő hatást is kifejt, többfajta sejtre is jótékony hatással bír. Fontos megjegyezni, hogy a lutein hasznosulásához szükség van plusz zsír bevitelére is. Ha valamilyen lutein, vagy karotinoid kapszulát fogyasztunk, szükséges kiegészítő lipidforrást is bevinni” – hangsúlyozta dr. Pap Ramóna, majd hozzátette: „vannak már olyan zselés kapszulák, amik lágy lipidburokban vannak, tehát már tartalmazzák a hasznosuláshoz elengedhetetlen lipidszükségletet.”

Így működik

A karotinoidok a táplálkozás során először a gyomorba kerülnek, ahonnan a hasnyálmirigy elkezdi a lebontási folyamatot. Ennek során a karotinok egy foszfolipid membránburkot kapnak, amelynek segítségével a keringésbe, a nyirokrendszerbe és a véráramba jutnak, ahonnan a célszervhez, célszövetekbe szállítódnak: az agyba, a vesébe, vagy a májba. A májban tovább szintetizálódhat például a béta karotin A-vitaminná, de a máj képes arra is, hogy raktározza ezeket a karotinokat. Innen pedig a véráram segítségével tud a szemekbe is szállítódni a lutein a makulához és a retinához.

Bársonyvirág Forrás: Pixabay

„Fő luteinforrásunk a bársonyvirág, ebből izolálják a luteint, amely a világ luteinkapszula készletét ellátja. Döntően Közép-Amerika és Mexikó területén vannak a legősibb, több száz évre visszatekintő bársonyvirág mezők, a laborunkban használt luteint Ecuadorból kapjuk” – osztotta meg az előadó. A lutein mellett egy rokon molekula, a zeaxantin is jelen van a növényekben, amelynek hasonló jótékony hatásai vannak a látásunkra. „A szemben a lutein úgy működik, mint egy pajzs” – emelte ki dr. Pap Ramóna, majd elmondta, hogy „a kék fényt tudja jól elnyelni, amit a nap, a képernyők, mesterséges fények kibocsátanak. Ez a fény normál esetben teljesen eljutna a makulához, illetve a látóideghez, így az itt felhalmozódó lutein és zeaxantin megakadályozza ennek a károsító hatását. Ugyanis a lutein fizikailag képes arra, hogy megvédje a sejtet a károsító hatástól, ezáltal a látásunk hatékonyságát is növeli és a kép minőségét is képes javítani.”

A lutein a látás mellett a szív- és érrendszerre is pozitív hatással van, ezzel kapcsolatban az antioxidáns tulajdonsága mellett a gyulladáscsökkentő hatása jelentős, továbbá a vérnyomás és a koleszterin-háztartás szabályozásában is szereppel bír. A bőrünkben a lutein hasonlóan működik, mint a szemünkben: bármilyen szögből érkező beeső fényt ki tud szűrni, így a fény által kiváltott daganatos betegségek kockázatát csökkenti, valamint a bőrünk fény miatti öregedését, ráncosodását is gátolja, továbbá csökkenti az ödémát és egyéb bőrbetegségeket.

Kognitív funkciók – vizuális memória, tanulás

Több kutatás vizsgálja a lutein kognitív funkciókra való jótékony hatását, mivel az védi a sejtek membránját és antioxidáns hatással bír. Az agyban bizonyos területeken nagy mennyiségben halmozódik fel ez az anyag, a memória és a problémamegoldás, végrehajtó funkciók, tanulás, figyelem központban. „Tavaly azt vizsgálták humán kísérlet során több, mint 1200 fő részvételével, hogy a napi 20mg luteint szedők és a placebót szedők között milyen különbségek voltak. Végeztek memóriateszteket, különböző mozgáskoordinációs és kognitív teszteket is” – számolt be dr. Pap Ramóna. Megosztotta: „azt kapták eredményül, hogy a luteint szedők vizuális memóriája és vizuális tanulási képessége, ami a kor előrehaladtával romlik, szignifikánsan javult a másik csoporthoz képest. Akik rendszeresen, 6-7 hónapig szedték a luteint, azoknál 2 évvel később indult el a kognitív romlás, mint akik nem szedték a luteint.”

A sejtek energiaközpontját, a mitokondriumot védi a lutein, ami a magas stressz hatására károsodik, ezáltal nem lesz jó a sejt energiaellátása, ami sejthalálhoz vezet. Sok neurodegeneratív betegségnél a sejt mitokondriuma sérül. A lutein daganatellenes hatását is több kutatás vizsgálja.

Fogyasztása

A lutein napi ajánlott dózisa 2-20mg napi bevitel, ez bizonyítottan biztonságos. A kutatásokban 8-40mg közötti koncentrációt használnak. A táplálékból bevitt biohasznosulása magasabb, ugyanakkor a zsírral együtt lutein-készítmények biohasznosulása is magas és ugyanolyan magas szérumkoncentrációt lehet elérni az étrendből bevitt luteinnel is, mint hogy ha kapszulával visszük be azt a szervezetbe.

A kutató elmondta, hogy a lutein nagy mennyiségben található meg például sötétzöld színű növényekben, mint a kelkáposzta, saláta, zöldbab, borsó, brokkoli, valamint a tojássárgája és a kukorica is tartalmaz luteint. A grillezés kissé, a mikrohullámú sütőben melegítés viszont jelentősen csökkenti a hasznosítható lutein mennyiségét.