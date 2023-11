A tudomány segítségével vészelhetjük át a kihívásokat

„Idén immár 20. alkalommal gyűlünk össze, hogy emlékezzünk gróf Széchenyi István nagylelkű gesztusáról, a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását lehetővé tevő felajánlásáról” – hangsúlyozta a megnyitó ünnepségen az MTA elnöke.



Az idei rendezvénysorozat mottója: a Tudomány: válaszok a globális kihívásokra, az egyik fő témája a mesterséges intelligencia. Az egy hónapon át tartó eseményen több száz tudomány-népszerűsítő program várja az érdeklődőket a határon kívül, vidéken és a fővárosban.

Freund Tamás szerint Magyarországon az MTA a tudomány és a tudás legfőbb képviselője és őrzője, „egy stabil pont, a tényeket megkérdőjelező, ránk zúduló információtömegben”.

Az MTA elnöke a Magyar Tudomány Ünnepét kiemelten fontos rendezvénynek nevezte, amely növeli az intézmény társadalmi beágyazottságát és az egyik legfontosabb üzenetének közvetítését, amely szerint a tudomány, a tudományos módszer a legjobb út a világ, az ember megismeréséhez és megértéséhez.

A tudósok azok, akik rendszeresen figyelmeztetnek például a klímaváltozás veszélyeire, a tiszta víz eltűnésének fenyegető lehetőségére, a folyamatosan gyarapodó létszámú emberiség élelmezéséből fakadó tennivalókra, az időről időre kirobbanó járványok lehetőségére, megelőzésük és az ellenük való védekezés fontosságára – emelte ki.

Freund Tamás szerint Szeged városa és a Szegedi Tudományegyetem méltó helyszíne az idei nyitórendezvénynek. Az egyetemet évszázados hagyományai, kimagasló képzési, innovációs és kutatási eredményei meghatározóvá tették. Ezt erősíti Karikó Katalin kutatóbiológus nemrég elnyert Nobel-díja is.

Szeged méltán lehet büszke arra, hogy ismét olyan orvosi-élettani Nobel-díjjal elismert kutatója van, akinek a neve, pályája kötődik a városhoz – hangsúlyozta Freund Tamás.

A most induló programsorozat létrejöttét sok munka előzte meg. Sok munkát jelentett mindazoknak a kutatóknak is, akik arra vállalkoztak, hogy előadóként foglalják össze tudományos eredményeiket és hozzák közelebb őket a szélesebb közönséghez – mondta Freund Tamás.

Az MTA elnöke beszélt arról is, hogy a két év múlva alapításának 200. évfordulóját ünneplő akadémia, és annak mintegy 18 ezer tagot számláló köztestülete a magyar kutatói közösség legfontosabb fóruma határon kívül és belül. A területi bizottságoknak meghatározó szerepük van abban, hogy a tudományos gondolkodás és az azt népszerűsítő emberek és rendezvények minél több helyen jelen legyenek.

Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, az MTÜ Programtanácsának elnöke elmondta: a programok az emberiség jövőjét napjainkban leginkább befolyásoló jelenségek, hatások vizsgálatának eredményeit ismertetik.

Az egyik fő témakör a mesterséges intelligencia, szó lesz egyebek mellett arról, hogy milyen fontos a mesterséges intelligencia fogalmának a meghatározása. Lesznek előadások a mesterséges intelligencia fejlődésének tudományos hátteréről, és berobbanásáról. A programok között helyet kapnak a klímaváltozással, a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások is, amelyek az élelmiszert, a vizet vagy az energiagazdálkodást egyaránt érintik. Szó lesz az ukrajnai háborúról, Petőfi 200. születésnapja alkalmából pedig a költő alakját és életművét övező legendákról.

Erdei Anna szerint a kritikai gondolkodás igénye az emberek többségének gondolkodásmódjában elültethető. Ezért a tudományos élet szereplőinek kiemelt feladata, hogy közérthetően mondják el eredményeiket.