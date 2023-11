Debreceni kutatási eredmények a trombózis elleni terápiában

A hatékonyabb trombózis elleni terápia kialakításában is hasznosíthatók a jövőben azok a kutatási eredmények, melyeket a Debreceni Egyetem szakemberei publikálták a Journal of Thrombosis and Haemostasis tudományos folyóiratban. A debreceni kutatók vizsgálatának középpontjában a XIII-as véralvadási faktor áll, melynek kulcsszerepe van a vérzéscsillapításban és a sebgyógyulásban is.