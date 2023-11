Egyedülálló adatbázis a pannon régió növényeiről

A Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszék és az HUN-REN-UD Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport kutatói 2018-ban kezdték a hiánypótló projektet, melynek keretében a PADAPT (Pannonian Database of Plant Traits) névre keresztelt adatbázisban a pannon régió növényfajainak jellegeit és tulajdonságait gyűjtötték össze. Az adatbázist bemutató publikáció nemrégiben jelent meg a rangos Scientific Data folyóiratban

„A növényfajok egyedein mérhető, jól körülhatárolható alaktani, élettani vagy életmenet sajátosságokat nevezzük növényi jellegeknek. Ilyen például a levelek mérete vagy szárazanyagtartalma, a magok tömege, illetve a virágzás időtartama.

Az adatbázisban a szűkebb értelmű jellegek mellett olyan növényi tulajdonságok is szerepelnek, mint például a növények komplex alkalmazkodását is jellemző ökológiai stratégiák vagy indikátorértékek.

Ezen adatok segítségével nem csupán az egyes fajok vethetők össze egymással, hanem a növényközösségek is összehasonlíthatóvá válnak, függetlenül az őket alkotó fajok rendszertani hovatartozásától” – magyarázta Török Péter, a DE TTK Ökológiai Tanszék professzora, akinek vezetésével a DE TTK Ökológiai Tanszék és a HUN-REN–UD Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport munkatársai, Sonkoly Judit és Tóth Edina koordinálták a projektet.

A szakember kifejtette, hogy az elmúlt mintegy két évtizedben a világ vezető növényökológiai műhelyei több nemzetközi jellegadatbázist is létrehoztak, ilyenek a LEDA, a CLO-PLA vagy a TRY. Habár ezek az adatbázisok igen nagyszámú faj rengeteg jellegére tartalmaznak adatokat, Kelet- és Kelet-Közép-Európában folytatott regionális léptékű vizsgálatok esetén kevésbé jól alkalmazhatóak.

„Ennek egyik oka, hogy az éghajlati és egyéb környezeti tényezők igen nagy hatással lehetnek a növények egyes jellegeire, így a más földrajzi régiókból származó jellegadatok nem feltétlenül relevánsak a pannon régióban. Mivel ezek a nemzetközi adatbázisok jellemzően Észak- és Nyugat-Európa növényfajaira fókuszálnak, jelentős adathiány figyelhető meg bennük Kelet- és Kelet-Közép-Európa növényfajai tekintetében. Ezen problémák hívták életre a pannon flóra jellegeinek és tulajdonságainak összegyűjtésére irányuló projektet 2018 őszén” – mutatott rá Török Péter.

Az adatbázis építésében a DE TTK Növénytani Tanszék és a DE Botanikus kertje is részt vett. A munkálatokban kiemelkedő külső partnerek voltak a Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontja, a Soproni Egyetem, valamint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem.

Az Ökológiai Tanszék professzora elmondta: a gyűjtemény kialakítása során törekedtek a teljes hazai botanikus és növényökológus szakma bevonására és megszólítására, így a projekt indulása óta sikerült az adathiányok egy igen jelentős részét feltölteni.

Adatgyűjtés Forrás: DE/TTK

A projekt indulása óta eltelt időben a résztvevők új terepi gyűjtéseket végeztek hazánkban és a pannon biogeográfiai régió más területein. Az új gyűjtéseken alapuló jellegmérések nagy része a DE TTK Ökológiai Tanszékén zajlott. Az új méréseken alapuló adatok gyűjtésével párhuzamosan zajlott a régióban korábban publikált szakirodalmi adatok összegyűjtése is. Az új adatbázis tehát kizárólag a pannon biogeográfiai régióból származó adatokra támaszkodva foglalja egységes rendszerbe a hazai flóra fajainak jellegadatait és egyéb tulajdonságait.

Az adatok a hazai és a nemzetközi kutatói közösség számára is szabadon hozzáférhetők, az információk elérését pedig egy honlap is segíti, amelyen az adatok mellett a fajok hazai elterjedési térképe és fotók is elérhetőek.