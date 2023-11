Észak-Amerika utolsó főemlőse

Forrás: University of Kansas

Az oligocén kor hajnalán élt állat azt az evolúciós útvonalat képviseli, amelynek jelenkori tagjai többek közt mi, emberek is vagyunk. Az Ekgmowechashala ősmaradványai előkerültek az USA nyugati részéből, illetve, amint azt egy új, a Journal of Human Evolution folyóiratban közzé tett kutatási eredmény beszámolt, Kínában is. A kutatást a Kansasi Egyetem ismertette.

Észak-Amerika főemlősei az eocénban, 56 millió évvel ezelőtt jelentek meg, majd mintegy 20 millió évvel később kihaltak. Amerikában lehűlés kezdődött, ami a csapadék csökkenésével is együtt járt, ez az élővilág átalakulását is magával hozta, a melegkedvelő főemlősök ekkor eltűntek. Egyetlen kivételnek tűnt, és emiatt is volt különös a 4 millió évvel későbbi képviselőjük, a 30 millió évvel ezelőtt élt Ekgmowechashala.

A kansasi kutatók a kínai Gerinces Őslénytani és Paleoantropológiai Intézet kutatóival feltárták az Ekgmowechashala evolúcióját, az amerikait időben megelőző kínai leletek segítségével. Kiderült, hogy az állat eredetileg ázsiai volt, majd innen vándorolt át Észak-Amerikába. Ez azt jelenti, hogy nem helyben fejlődött ki a korábban ott élt főemlősökből a lehűlés ellenére, hanem bevándorló faj volt.

A faj izlandi vulkánokat megszégyenítő módon kimondhatatlan neve annak köszönhető, hogy leletei a Dél-Dakotában, az oglala sziúk földjén, a híres Wounded Knee-i mészárlás helyszínéhez közel kerültek elő, ezért az oglala nyelvből választották ki az állat nevét, ami annyit tesz: apró macskaember.

A leletek Amerikában pusztán fogakat jelentenek, a kínai ősmaradványok kissé teljesebbnek nevezhetők: itt már az állkapocs kis darabja is fennmaradt. Szerencsére a fogak igen jellegzetesek, és ezek alapján tökéletesen azonosítható volt a később megtalált kínai állat. A kínai főemlős képviselői a Beringia (a két kontinenst ekkor is összekapcsoló) területén át jutottak el Észak-Amerikába, gyakorlatilag ugyanazon az útvonalon, ahol sok millió évvel később az ember is.

Az Ekgmowechashala története azért fontos a kutatók szerint, mert egy hasonló jellegű környezeti és éghajlati átalakulás szereplője volt, mint amit ma az ember okozta klímaváltozás során is átél az élővilág. 34 millió éve az amerikai főemlősök képtelenek voltak alkalmazkodni az új klímahelyzethez, és kihaltak a kontinensről.

A mostani kutatás egy hosszú történet korai fejezete is, olyan evolúciós változások sorakoznak e történetben, amelyek végül hozzánk, emberekhez is elvezettek.