Piercing és a baktériumok

Az ember évezredek óta dugdos a testébe, bőrébe mindenféle tárgyat, rituális vagy egyszerű esztétikai céllal, azonban egészen eddig nem vizsgálták meg, hogy e gyakorlat miképpen befolyásolja a bőrünkön élő baktériumközösséget.

Egy újonnan közzé tett kutatásban kanadai szakemberek azt vizsgálták meg, minként változhat a bőrmikrobiom a piercingek, fülbevalók hatására. A bőrünkön élő baktériumok speciálisak, egyrészt a jelenlétük hozzájárul bőrünk természetes védvonalához, másrészt időnként „elszabadulva” problémákat is okozhatnak. Helyes, ha a bőrünkre úgy tekintünk, mint valami nagy, kiterjedt ökoszisztémára. Ezt a kényes egyensúlyban lévő rendszert minden olyan dolog befolyásolja, amit a bőrünkkel teszünk, legyen szó egy egyszerű mosakodásról, a napozásról, vagy akár a kozmetikai szerek alkalmazásáról. Ha megzavarjuk a rendszer egyensúlyát, akkor előjöhetnek különféle bőrproblémák, a pusztán zavarótól a súlyosig.

Amikor fülbevalót vagy piercinget rakat fel valaki, az érintett bőrfelületet sterilizálják, azonban ez pusztán annyit jelent, hogy a beköltöző mikrobák „tiszta lappal” indulhatnak. A kutatók 28 olyan embert vizsgáltak meg, akik fülbelövésre mentek egy erre szakosodott montreali szalonba, és még az ékszer behelyezése előtt mintát vettek az illetők fülének bőrfelületéről (ehhez csak steril vattapálcikával meg kell dörzsölni a bőrt), majd azt követően 12 órával, néhány naponta és végül 2 hét elteltével ismét. A mintákon DNS-vizsgálatot végeztek, s ezzel tárták fel a bőrmikrobiom aktuális összetételét.

Kiderült, hogy a fülbevaló környezetében megnőtt a mikrobák sokfélesége, miközben az ettől távolabbi bőrfelületen változatlan maradt. A lyukasztás és az ékszer olyan körülményeket teremtett, ami egyes mikrobák számára paradicsomi állapotokat jelent: nedves, tápanyagokban (veríték és más bőrváladékok, lehámló sejtek) dús és meleg környezet jött így létre. Gyakorlatilag azokból a mikrobákból lett több, amik a nedvesebb bőrfelület természetes lakói egyébként. A megismert változások egyik típusa az volt, hogy az egészséges bőrmikrobiom részeként mindenütt jelen lévő Staphylococcus epidermis viselkedését is megértsék. E baktérium, amellett, hogy az esetek elsöprő többségében teljesen ártalmatlan, és ráadásul ismert, hogy miféle másik bőrbaktérium szabályozza a mennyiségét, ám ha bizonyos körülmények kedveznek neki, fertőzéseket, gyulladást okozhat. Többek között leggyakrabban hozzá köthetőek az egyes orvosi implantátumokon (pl. ízületi protézis) kialakuló fertőzések.

Az ékszerek fizikailag is képesek a mikrobák számára tápanyagot jelentő anyagokat összegyűjteni (ahogy a sövények tövébe összefújja a szél a lehullott leveleket vagy a szemetet). A kutatók összességében azt tapasztalták, hogy nem jelentett negatív változást a piercing behelyezése. A piercing új ökológiai fülkét nyitott meg a mikrobák számára, és a tanulmányozása más (nem az emberi testet érintő) ökológiai változások eseteit is érthetőbbé teheti.

A kutatók a vizsgálataikkal szeretnék jobban megérteni a bőrmikrobiom működését, és ezzel olyan esetekre nyújtani segítséget, mint például a műtétek utáni állapot kezelése, vagy a bőrfertőzések gyógyítása. Ez biztosíthat arra lehetőséget, hogy a semleges hatású mikrobákat segítve könnyebben harcolhatunk a kártékonyak ellen.