Rizsháncs és papír lehet a jövő szigetelőanyaga

Az építőipar mind energiaigényében, mind a felhasznált anyagok terén környezetszennyező, ám megkerülhetetlen iparág. Érdemes tehát olyan anyagokat kikísérletezni, amelyeket az építészet felhasználhat, kiváltva velük a környezet szempontjából különösen károsakat. Egy ilyen a hőszigetelés, amelyhez alapvetően műanyagokat használnak világszerte – ezek ráadásul az életútjuk végén is súlyos problémává válnak.

A rizsháncsot (a hántolt rizsről leválasztott külső réteget) felhasználják műanyag kompozithoz, hamuként gumiabroncsba keverve, vagy beton-adalékként is. A Panamai Műszaki Egyetem kutatói kísérleteik alapján arra jutottak, hogy szigetelőanyagként is igencsak hatékony volna, újrahasznosított papírral keverve. A kutatásról a Frontiers in Built Environment szakfolyóiratban számoltak be, az eredményeket a kiadóvállalat ismertette.

Panama vidéki régióiban a rizsháncs mezőgazdasági hulladéknak számít, vagy elégetik, vagy szemétlerakókba kerül. A kutatók most a ledarált rizsháncshoz újságpapír-hulladékból eredő cellulózt kevertek, valamint bóraxot, ami a nedves éghajlaton gyakori gombásodást megelőző adalék, illetve égésgátlóként is működik. Az egészet összeturmixolták ragasztóval, így született meg a kívánt anyag.

A tesztelt anyagminták Forrás: Frontiers in Built Environment

A négyféle alapanyag arányát változtatva a kapott végterméket tesztelték is, a hőszigetelő tulajdonsága, illetve összenyomhatósága és szakítószilárdsága terén. Ezekből kiderült, hogy összeállítható olyan keverék, amellyel számos hagyományos szigetelőanyaggal egyező hatású szigetelés készíthető, a hulladékok felhasználásával.

A kutatók szeretnék még valós körülmények közt is tesztelni az anyagot, illetve annak természetes lebomlását is. Ezen felül az összetevőkkel is terveznek még további kísérleteket, például megerősítő szálak hozzáadásával. Azt azonban már most valószínűsítik, hogy az építőipar mellett a csomagolástechnika is hasznosítani tudja majd a kifejlesztett anyagot.