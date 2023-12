Egy kis trükk segítheti a jobb kávé készítését

Az anyagtudomány számára különösen nagy kihívást jelent az olyan komplex összetevőkből álló dolgok elektromos feltöltődésének modellezése, vizsgálata, mint a természetes anyagok, vagy az élelmiszerek.

A kávészemek darálása közben a kávébabok feldarabolódása és a darabok egymáshoz dörzsölődése sztatikus elektromosságot hoz létre, amelynek hatására egyrészt csomókba állnak össze a darabkák, másrészt rátapadnak a darálóra, sőt, ipari darálóknál még dugulást és kisüléseket is okoz e jelenség. Emellett a csomóssá vált kávé egyenetlen minőséget is produkál. Anekdotikus történetek szerint egyes baristák épp ezért a darálás előtt egy picurka vizet cseppentenek a kávébabokra, így gátolják a sztatikus elektromosságot.

Egy új kutatás ezt az anekdotát is ellenőrizve arra jutott, hogy ha van egy kis nedvesség a kávébabokban, valóban jelentősen csökkenthető a feltöltődés, és így kevesebb veszteség is keletkezik. Ráadásul az ilyen, enyhe nedvességgel darált kávéból egyenletesebb és intenzívebb zamatú, koncentráltabb aromájú presszókávé készíthető.

A kutatók számos kereskedelmi forgalomban kapható szemes kávéval végeztek sokrétű kísérleteket, előre pörköltekkel és helyben, saját maguk által végzett pörköléssel is. Felmérték a különféle típusok pörköltségét, azok színét, víztartalmát, és e tényezők összefüggéseit, no és persze ledarálták őket kis vízzel és anélkül is. A kísérletek eredményéből teljesen azonos mennyiségű kávé és azonos kávégép-beállítások segítségével presszókávékat is főztek, és megmérték az azokban oldott aromaanyagok mennyiségét.

A darálás során kétféle módon is feltöltődik a kávé. Forrás: Matter

A pörkölés erőssége meghatározza, hogy mennyi víztartalom marad a szemekben a darálásra – a gyengébb pörkölésű kávéban 2 százalék feletti. A friss (zöld) kávészemek eredeti víztartalmának semmi köze nem volt ahhoz, hogy a darálás miféle töltöttséget eredményezett, ez a pörköléstől függő tényező volt. A daráláskor a kávéban jórészt negatív töltések halmozódnak, ezek erősségét kétféle módon is lehet csökkenteni: egyrészt azzal, ha durvábbra darálják a kávét, másrészt azzal, ha a nedvességet kissé növelik.

A kutatók a kávérajongókat arra biztatták, hogy kísérletezzenek a módszerrel, vagyis egy leheletnyi vízzel megspriccelve, vagy egy adag kávéhoz 1-2 cseppet hozzáadva és elkeverve darálják le a kávébabokat, és kóstolgassák az ebből főzött nedűt!