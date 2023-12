Először találtak vacsoramaradékot egy Gorgosaurus gyomrában

A Calgary Egyetem és a Royal Tyrell Museum kutatói egy Gorgosaurus libratus fiatal egyedének gyomortartalmát tudták beazonosítani. A Gorgosaurus a tyrannosaurus-félék családjába tartozó ősállat volt, amely felnőttként nagy termetű, csordákban legelő növényevő dinókra vadászott. Azonban most a fiatal ragadozó hasüregében kisebb termetű dinók hátsó lábaira bukkantak, amelyeket az állat két külön alkalommal fogyaszthatott el a vizsgálatok szerint. Ez azt is jelzi, hogy csúcsragadozó élete fiatal éveiben még a középszintű ragadozók közé tartozott, ez pedig az ökoszisztémában betöltött szerepéről is mesél.

Az ősmaradvány egyik oldala. Forrás: Royal Tyrell Museum / University of Calgary / Darla Zelenitsky

A kifejlett Gorgosaurus 3 tonnát nyomott, ám a fiatalok csak ennek mintegy tizedét. A 75,3 millió éve élt fiatal példány ősmaradványára Kanada Alberta tartományában találtak rá, innen került a múzeumba 2009-ben. Az állat 5-7 évet élhetett, 4 méter hosszú lehetett és mintegy 335 kilós volt, és a csontjai között, a gyomra területén találtak rá az utolsó táplálékai maradványára. Elsőre nem tűnt fel, hogy az őslény vacsorája rejtőzik a csontjai között, ám egy preparációs munka során idegen, apró lábujjcsontokra bukkantak a szakemberek benne.

Az ősmaradvány rajza, a pirossal keretezett részen találhatóak a vacsora maradványai. A kép tetején a mérce 50 centis. Forrás: Science Advances

Miután eltávolították a bordák közti üregből zsákmány maradványait elfedő kőzetet, kiderült, hogy két bébi-dinoszaurusz hátsó lábai rejtőznek benne, mindkét egyed egy évesnél fiatalabb volt. Úgy tűnik, a fiatal Gorgosaurus könnyen eldönthette a „Szárnyát, vagy combját” kérdését: a comb volt a bébidinók leghúsosabb, legtáplálóbb része, így ezt ette csak meg. A két combot eltérő időben ehette meg a ragadozó, mivel azok eltérő emésztettségi állapotban voltak. Az nem derül ki ebből a példányból, hogy kimondottan a Citipes nevű madárszerű apró dinókra vadászhatott-e a fiatal Gorgosaurus, vagy egyszerűen csak ebből az állatból volt a legtöbb szezonálisan elérhető.

A tini Gorgosaurus és az apró termetű zsákmánya, a Citipes méretbeli összevetés. A ragadozó ebben a korában még csak kb. 335 kilós lehetett. Forrás: Royal Tyrell Museum / Julius Csotonyi

„Jól tudtuk, hogy a tyrannosaurus-félék egyedfejlődésük során igen sokat változtak, ezekből a karcsú formákból robusztus, csonttörő dinoszauruszok váltak, és azt is tudtuk, hogy ez a táplálkozásukkal is összefüggésben volt. Úgy tűnik, a tinikorukban a saját méretük töredékét jelentő, a Citipes-hez hasonló zsákmányoktól felnőtt korukban az óriás növényevőkre álltak át, amelyek náluk sokkal de sokkal nagyobbak voltak” – mondta Dr. Darla Zelenitsky, a tyrannosaurus-félék jeles szakértője, a kutatás egyik résztvevője.

A most vizsgált csak egyetlen ősmaradvány, de bíznak abban a kutatók, hogy találhatnak még hasonló példányokat, amelyekből még több kiderülhet az ősi csúcsragadozók tinédzserkori étrendjéről. Azonban a fiatal egyed önmagában is bizonyítja azt, hogy miként alakult át ezen ragadozók étrendje életük során.

A sors fintora, hogy az itt csupán lábakként megtalált Citipes eddigi legteljesebb csontvázait jelentik a most feltárt vacsoramaradványok, és a kutatók még ebből is szeretnének további információkat kinyerni, ám ezúttal a zsákmányállatról.